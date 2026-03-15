Un cadáver en mitad del campo y sin identificar: la Guardia Civil investiga un extraño hallazgo en Trassierra

La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de un hombre este viernes en mitad del campo en Santa María de Trassierra.

Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, el cuerpo fue localizado abandonado sobre las 18.40 horas en mitad del campo. El hallazgo se produjo a escasos metros de la carretera de Trassierra, en el tramo situado entre el núcleo urbano de la barriada y la urbanización de Llanos de Arjona.

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El aviso se recibió a través de una llamada al Servicio de Emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que certificaron el fallecimiento. Por el momento, no han trascendido ni la identidad del fallecido ni las causas de la muerte. La Benemérita mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis.