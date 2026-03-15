De la baja laboral a la vuelta al tren: la CIAF publica una encuesta sobre el impacto psicológico del accidente de Adamuz

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, así como las personas que participaron en el rescate, la ayuda y la atención a los heridos, pueden desde este domingo completar una encuesta sobre su estado psicológico tras el siniestro y su situación actual. El cuestionario, elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y disponible online, pretende conocer las consecuencias del accidente en distintos planos y su impacto en el tiempo.

La encuesta, publicada este domingo, arranca identificando la relación del participante con la tragedia. Entre las opciones figuran, por ejemplo, viajero de Iryo herido o no herido, viajero de Alvia herido, familiar de una víctima, personal de Iryo, Renfe o Adif implicado, o vecinos de Adamuz, entre otros perfiles.

Impacto laboral y psicológico

A partir de ahí, el formulario mide el impacto laboral y psicológico y cómo ha sido —o no— la atención posterior. Combina preguntas cerradas, escalas de intensidad y un apartado final abierto para aportar información adicional.

En primer lugar, aborda la situación laboral tras el suceso: si la persona ha necesitado baja y en qué condiciones. No solo pregunta si se ha estado de baja y si ya se ha vuelto al trabajo, sino que incluye opciones que contemplan posibles presiones para reincorporarse antes de lo adecuado, ya sea “por parte de mi empresa” o “por parte de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social”.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

El segundo bloque se centra en la asistencia psicológica: si se ofreció, con qué rapidez (“desde el principio (1-3 días)”, “lo suficientemente pronto (1-3 semanas)” o “tarde (>3 semanas)”) y cuál fue su origen. En este punto aparecen respuestas como apoyo “ofrecido por Renfe”, “ofrecido por Iryo” o “por el sistema público de salud”, además de “familiares o amigos” u “otra entidad”. También se pregunta por el tipo de apoyo recibido (desde “atención telefónica” o “presencial” hasta “sesiones terapéuticas” o “medicación”, incluida la “combinación de medicación y terapia”) y qué hizo la persona con esa oferta: si la aceptó, la rechazó o “buscó apoyo por mi cuenta”.

A continuación, el cuestionario evalúa la evolución de los síntomas desde el accidente: si “han empeorado”, si “han mejorado mucho” o si hay “subidas y bajadas” (con dos matices: “aún no me encuentro bien” o “pero ya me encuentro bien”). Además, incluye una escala del 1 al 5 para cuantificar “cuánta mejoría” se percibe desde el inicio del tratamiento psicológico.

Miembros de la Cruz Roja atiende a familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz. / Clara Carrasco

Otro apartado pregunta por la formación previa para afrontar situaciones traumáticas (si no la hubo, si fue insuficiente o si fue adecuada) y, después, ofrece un listado de reacciones frecuentes tras un trauma para marcar varias opciones. Entre ellas figuran “recuerdos desagradables”, “pesadillas recurrentes”, “mayor irritabilidad”, “taquicardias o dificultad para respirar”, “dificultades para conciliar el sueño”, “distanciamiento de personas” o “sensación de inseguridad al viajar”, además de “hipervigilancia o sobresalto ante ruidos”.

Por último, la encuesta incorpora una escala para valorar, “durante la última semana”, la intensidad de distintas situaciones (del 1 “nada” al 5 “muchísimo”) y pregunta si la persona ha vuelto a viajar en tren, con tres escenarios: “sí, y me he sentido cómodo”, “sí, pero no me he sentido cómodo” o “no”. El cierre queda abierto a que el participante añada “cualquier información adicional” que considere relevante.