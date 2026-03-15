AVRA licita obras de mejora de accesibilidad en un bloque de viviendas públicas de Córdoba por 143.513 euros

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha sacado a licitación por 143.513 euros, las obras de mejora de accesibilidad y otras reformas de las zonas comunes para un bloque de seis viviendas públicas de la barriada Guadalquivir en Córdoba. Las obras se van a llevar a cabo concretamente en el bloque número seis de la calle General Lázaro Cárdenas, integrado en la manzana 12 de la barriada Guadalquivir.

Instalación de un ascensor

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha remarcado la importancia de este tipo de intervenciones que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía viene desarrollando para “mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios del parque público de viviendas, eliminado las barreras arquitectónicas que dificultan la vida diaria de sus inquilinos, especialmente de las personas con movilidad de reducida”.

El proyecto que AVRA va a acometer en las viviendas de la barriada Guadalquivir, abarca la instalación de un ascensor con acceso a las distintas plantas del edificio, así como otras reformas complementarias de las zonas comunes del bloque, basadas en la incorporación de un sistema de señalización adaptado a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Asimismo, están programadas todas las reparaciones de los espacios comunes que resulten necesarias para las actuaciones anteriores. Las obras cuentan con un plazo estimado de seis meses. Las empresas interesadas en acometer esta intervención disponen hasta el 7 de abril, para presentar sus ofertas.

194 viviendas beneficiadas

Rocío Díaz ha puesto en valor en “el trabajo viene desarrollando la Agencia de Vivienda para mejorar y modernizar el parque público de viviendas de Andalucía. Desde que llegamos al Gobierno de la Junta en 2019, hemos puesto todo nuestro empeño para atender las necesidades de estas viviendas sociales, afectadas en muchos casos por el paso del tiempo y la falta de inversión”. En la barriada Guadalquivir, la Junta de Andalucía en esta misma legislatura ha ejecutado dos obras de rehabilitación energética que han beneficiado ya a 194 viviendas públicas de las manzanas 15 y 17.

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En la provincia de Córdoba, AVRA gestiona 5.653 viviendas públicas en régimen de alquiler, para cuya conservación y rehabilitación el Gobierno andaluz ha destinado este año un presupuesto de más de 2,8 millones de euros. Actualmente se está llevando a cabo la rehabilitación energética de 27 viviendas de Plaza de La Corredera y se ha licitado otra intervención de mejoras de accesibilidad para siete viviendas de la calle Mucho Trigo, ambas en Córdoba capital. También se ha licitado la rehabilitación de un edificio de 90 viviendas sociales en la barriada Francisco de Quevedo, en Puente Genil.