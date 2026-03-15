Unas 20 parcelaciones de Córdoba piden investigar si las últimas inundaciones podrían "haberse evitado"

La federación Córdoba Extrarradio, que representa a una parte de la realidad parcelista de la ciudad, cree que las últimas inundaciones provocadas por los temporales de enero y febrero podrían "haberse evitado". Entre 18 y 20 parcelaciones, según el portavoz de dicha federación, Rafael Salazar, se han reunido este domingo en el centro cívico de El Higuerón para hablar sobre este punto y para establecer una serie de movilizaciones que comenzarán por acudir al pleno del Ayutamiento de Córdoba del próximo mes de abril.

Según ha informado Salazar a este periódico, se prevé que mañana se dé luz verde al gabinete jurídico de la federación para que investigue las inundaciones, abriendo incluso la posibilida de acudir luego a la Fiscalía. Entre la agenda de movilizaciones, además de acudir al pleno, también se plantea el corte de carreteras.

La federación Córdoba Extrarradio no es nueva, pero sí que llevaba algunos años parada después de protagonizar, precisamente, varios cortes de carreteras hace ya algún tiempo para exigir la llegada de servicio básicos a las parcelaciones. Según Salazar, ese objetivo de alcanzar servicios básicos sigue presente, aunque ahora mismo están centrados en las inundaciones y en sus consecuencias. El presidente de Córdoba Extrarradio asegura que todavía hay vecinos que no han podido acceder a sus viviendas, al tiempo que denuncia que el mal estado de algunos caminos crea auténticos problemas de seguridad.

Asamblea de parcelaciones convocada por Córdoba Extrarradio, este domingo en el centro cívico de El Higuerón. / CHENCHO MARTÍNEZ

Comisión de Periferia

En Córdoba, la Comisión de Periferia, integrada por el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la federación de asociaciones vecinales Al-Zahara, es el órgano oficial de representación de las parcelaciones. Córdoba Extrarradio, sin embargo, no forma parte de dicha comisión al entender, dice Salazar, que solo recoge "una sensibilidad" dentro del amplio espectro parcelista de Córdoba.

Por su parte, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, aclara la posición de la Comisión, que no es otra que buscar todas las soluciones posibles para estas viviendas. Sin embargo, algunas de esas viviendas, recuerda De Gracia, se encuentran prácticamente dentro del mismo cauce del río, lo que ha llegado a provocar que el agua entre a las casas hasta cuatro metros de altura. Para la Comisión de Periferia, explica el presidente del CMC, estas casas no pueden estar habitadas y lo que hay que hacer es buscar soluciones sociales para sus residentes.

Noticias relacionadas

Con respecto a las inundaciones en general, que afectan no solo a parcelaciones ilegales, sino a zonas urbanas, el objetivo, recuerda De Gracia, es que se materialice el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para encauzar los arroyos.