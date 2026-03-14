Reportaje
“Una zona sin alfabetización va a tenerla”: Córdoba llena la comida solidaria de Bangassou
El obispo y misionero Juan José Aguirre destaca el éxito de la cita y agradece a los cordobeses su apoyo a la iniciativa
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha acogido este sábado la tradicional comida solidaria de la Fundación Bangassou, que reunió alrededor de un millar de comensales y agotó sus reservas dos semanas antes de la celebración. La recaudación irá destinada íntegramente a la construcción de una escuela de Primaria en Bandoufou, en la República Centroafricana.
El misionero y obispo Juan José Aguirre, acompañado por monseñor Aurelio Gazzera, ha celebrado la creciente respuesta ciudadana a una convocatoria que cada año suma más apoyos. A su juicio, el éxito se explica porque “estamos en sintonía con la ciudad de Córdoba”, lo que “nos da alegría”, y porque “la gente se ha dado cuenta de que lo que hemos dicho lo hemos hecho”. “Nos ayudan porque tenemos credibilidad y nos la hemos ganado”, ha subrayado.
Aguirre, que no ha dejado de saludar y detenerse con los asistentes antes, durante y después del acto, ha explicado que la nueva escuela —situada a unos 30 kilómetros de Bangassou— permitirá escolarizar “al menos inicialmente” a 400 niños, con la intención de ampliar más adelante a 500 o 600. “Una zona que no tenía alfabetización va a tenerla. Eso es una gran satisfacción”, ha resumido.
El obispo ha recordado además la delicada situación que viven las comunidades de la zona y destacado el crecimiento del proyecto educativo impulsado en los últimos años: “Empezamos con seis colegios y ahora tenemos 32. Nuestro esfuerzo ha dado sus frutos y muchos colegios incluso son autosuficientes”. Sobre la comida solidaria, que celebraba su 26ª edición, agradeció el respaldo de Córdoba y calificado a los cordobeses de “solidarios”, señalando que son “la retaguardia” mientras la fundación está “a la vanguardia de la Iglesia”. “En Córdoba hay mucha gente que tiene simpatía por nuestro trabajo y nos ayuda”, recalcado mientras pasaban jóvenes miembros de la fundación camisetas en las que se podía leer el lema: Un poco de lo tuyo es mucho para ellos.
Prueba del interés que suscita el evento es que, 45 minutos antes del inicio, ya se formaba una larga cola y los primeros asistentes comenzaban a tomar asiento en el patio. Entre ellos estaba la familia Rodríguez, que acudió con sus dos hijos. “Es el tercer año que venimos. Son gente honrada y que ayuda mucho en esa zona. Tienen todo nuestro apoyo”, explicó el padre.
A la cita asistieron también diversas autoridades, entre ellas el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; y el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, además de otros representantes institucionales.
La Fundación Bangassou mantiene abierta una fila 0 para quienes no hayan podido acudir y deseen colaborar mediante Bizum, en el número 01655.
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