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“Una zona sin alfabetización va a tenerla”: Córdoba llena la comida solidaria de Bangassou

El obispo y misionero Juan José Aguirre destaca el éxito de la cita y agradece a los cordobeses su apoyo a la iniciativa

La Fundación Bangassou celebra su comida solidaria

La Fundación Bangassou celebra su comida solidaria

Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha acogido este sábado la tradicional comida solidaria de la Fundación Bangassou, que reunió alrededor de un millar de comensales y agotó sus reservas dos semanas antes de la celebración. La recaudación irá destinada íntegramente a la construcción de una escuela de Primaria en Bandoufou, en la República Centroafricana.

El misionero y obispo Juan José Aguirre, acompañado por monseñor Aurelio Gazzera, ha celebrado la creciente respuesta ciudadana a una convocatoria que cada año suma más apoyos. A su juicio, el éxito se explica porque “estamos en sintonía con la ciudad de Córdoba”, lo que “nos da alegría”, y porque “la gente se ha dado cuenta de que lo que hemos dicho lo hemos hecho”. “Nos ayudan porque tenemos credibilidad y nos la hemos ganado”, ha subrayado.

Aguirre, que no ha dejado de saludar y detenerse con los asistentes antes, durante y después del acto, ha explicado que la nueva escuela —situada a unos 30 kilómetros de Bangassou— permitirá escolarizar “al menos inicialmente” a 400 niños, con la intención de ampliar más adelante a 500 o 600. “Una zona que no tenía alfabetización va a tenerla. Eso es una gran satisfacción”, ha resumido.

El obispo ha recordado además la delicada situación que viven las comunidades de la zona y destacado el crecimiento del proyecto educativo impulsado en los últimos años: “Empezamos con seis colegios y ahora tenemos 32. Nuestro esfuerzo ha dado sus frutos y muchos colegios incluso son autosuficientes”. Sobre la comida solidaria, que celebraba su 26ª edición, agradeció el respaldo de Córdoba y calificado a los cordobeses de “solidarios”, señalando que son “la retaguardia” mientras la fundación está “a la vanguardia de la Iglesia”. “En Córdoba hay mucha gente que tiene simpatía por nuestro trabajo y nos ayuda”, recalcado mientras pasaban jóvenes miembros de la fundación camisetas en las que se podía leer el lema: Un poco de lo tuyo es mucho para ellos.

La Fundación Bangassou celebra su comida solidaria

La Fundación Bangassou celebra su comida solidaria / Manuel Murillo

Prueba del interés que suscita el evento es que, 45 minutos antes del inicio, ya se formaba una larga cola y los primeros asistentes comenzaban a tomar asiento en el patio. Entre ellos estaba la familia Rodríguez, que acudió con sus dos hijos. “Es el tercer año que venimos. Son gente honrada y que ayuda mucho en esa zona. Tienen todo nuestro apoyo”, explicó el padre.

A la cita asistieron también diversas autoridades, entre ellas el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; y el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, además de otros representantes institucionales.

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La Fundación Bangassou mantiene abierta una fila 0 para quienes no hayan podido acudir y deseen colaborar mediante Bizum, en el número 01655.

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