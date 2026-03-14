La modernidad convive con la tradición en las tabernas de Córdoba, donde dos estilos distintos mantienen la misma devoción por la esencia, un homenaje a la cultura gastronómica que abre nuestro boletín en la tarde de este sábado 14 de marzo. Además, hemos contado que regresan a casa las seis cordobesas que quedaron atrapadas en Tailandia por el conflicto en Oriente Próximo: lo que debía ser “el viaje de nuestras vidas” se convirtió en una auténtica pesadilla para ellas y sus familias. Por último, después de un año de demoras, ya se ha anunciado la fecha de apertura del nuevo punto de Urgencias en Levante, una infraestructura largamente esperada por los vecinos de la zona.

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