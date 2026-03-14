La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La convivencia entre modernidad y tradición en las tabernas, el retorno de las cordobesas atrapadas en Tailandia y la inauguración del punto de Urgencias de Levante marcan nuestros titulares este sábado 14 de marzo
La modernidad convive con la tradición en las tabernas de Córdoba, donde dos estilos distintos mantienen la misma devoción por la esencia, un homenaje a la cultura gastronómica que abre nuestro boletín en la tarde de este sábado 14 de marzo. Además, hemos contado que regresan a casa las seis cordobesas que quedaron atrapadas en Tailandia por el conflicto en Oriente Próximo: lo que debía ser “el viaje de nuestras vidas” se convirtió en una auténtica pesadilla para ellas y sus familias. Por último, después de un año de demoras, ya se ha anunciado la fecha de apertura del nuevo punto de Urgencias en Levante, una infraestructura largamente esperada por los vecinos de la zona.
- «Existe modernidad con buena tradición», dos estilos, una misma devoción por la esencia de la taberna cordobesa
- Las seis cordobesas atrapadas en Tailandia vuelven a casa diez días después: «El viaje de nuestras vidas se ha convertido en la peor pesadilla»
- Ya hay fecha a la apertura del punto de Urgencias de Levante tras más de un año de retrasos
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
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Sucesos
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Provincia
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Semana Santa
Deportes
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