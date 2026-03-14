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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La convivencia entre modernidad y tradición en las tabernas, el retorno de las cordobesas atrapadas en Tailandia y la inauguración del punto de Urgencias de Levante marcan nuestros titulares este sábado 14 de marzo

Manuel Merlo (Santa Beata) y Rafael López (El Pisto) conversan en la clásica taberna.

Manuel Merlo (Santa Beata) y Rafael López (El Pisto) conversan en la clásica taberna. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La modernidad convive con la tradición en las tabernas de Córdoba, donde dos estilos distintos mantienen la misma devoción por la esencia, un homenaje a la cultura gastronómica que abre nuestro boletín en la tarde de este sábado 14 de marzo. Además, hemos contado que regresan a casa las seis cordobesas que quedaron atrapadas en Tailandia por el conflicto en Oriente Próximo: lo que debía ser “el viaje de nuestras vidas” se convirtió en una auténtica pesadilla para ellas y sus familias. Por último, después de un año de demoras, ya se ha anunciado la fecha de apertura del nuevo punto de Urgencias en Levante, una infraestructura largamente esperada por los vecinos de la zona.

Además, también destacamos:

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