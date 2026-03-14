La actualidad del sábado 14 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El proyecto del jardín del Campo Santo de los Mártires, la expansión de flores artificiales en el casco histórico y el repunte de fraudes ‘online’ junto a denuncias contra clínicas estéticas marcan nuestros titulares
El Ayuntamiento de Córdoba ha desbloqueado el proyecto del jardín del Campo Santo de los Mártires tras resolver el obstáculo que suponía la presencia de cernícalos primilla, lo que permitirá impulsar este año las obras en este espacio del casco histórico. Abrimos así el boletín de este sábado 14 de marzo, en el que también abordamos la expansión de las flores de plástico en calles del centro, una tendencia de bajo coste que inquieta a guías turísticos y residentes por su impacto en la imagen patrimonial. Por otro lado, especialistas advierten del crecimiento de las estafas online y de un incremento “histórico” de denuncias en Córdoba contra clínicas estéticas.
- El Ayuntamiento de Córdoba salva el escollo de los cernícalos primilla e iniciará este año la construcción del jardín del Campo Santo de los Mártires
- Las flores de plástico invaden el casco histórico de Córdoba: una moda barata que preocupa a guías y vecinos
- Alertan del auge de las estafas 'online' y un aumento "histórico" en Córdoba de las denuncias contra clínicas estéticas
Además, también destacamos:
Adamuz, casi dos meses después
- La Fiscalía de Córdoba afirma que "no pueden descartarse" pruebas nuevas en la zona cero de Adamuz
- Una nueva alta hospitalaria reduce a tres el número de ingresados casi dos meses después del accidente de Adamuz
Córdoba ciudad
- El cernícalo primilla, en peligro en Córdoba: solo doce parejas reproductoras en la capital
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- La Mezquita-Catedral de Córdoba instalará escáneres de rayos X y arcos detectores de metales para reforzar la seguridad
- Un hombre agrede con un cuchillo a dos policías y es detenido con un hacha en la mochila
Jóvenes
- José Manuel Maqueda: "Nuestras cofradías están sabiendo usar las ideas innovadoras que están aportando las nuevas generaciones"
Provincia
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- Un trabajador de 22 años es rescatado tras quedar atrapado por un brazo en una máquina en Lucena y trasladado al hospital Reina Sofía
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Cultura
- Mujica y Pataki, dos miradas poéticas cargadas de "misterio y misticismo" unidas por el Premio Loewe en Córdoba
Deportes
- El Córdoba CF se examina ante una Real Sociedad B cargada en ataque: Gorka Carrera y Ochieng, grandes amenazas
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
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- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
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