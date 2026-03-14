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La actualidad del sábado 14 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El proyecto del jardín del Campo Santo de los Mártires, la expansión de flores artificiales en el casco histórico y el repunte de fraudes ‘online’ junto a denuncias contra clínicas estéticas marcan nuestros titulares

Guías turísticos y vecinos alertan de la invasión de flores de plástico en el casco histórico.

Guías turísticos y vecinos alertan de la invasión de flores de plástico en el casco histórico. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha desbloqueado el proyecto del jardín del Campo Santo de los Mártires tras resolver el obstáculo que suponía la presencia de cernícalos primilla, lo que permitirá impulsar este año las obras en este espacio del casco histórico. Abrimos así el boletín de este sábado 14 de marzo, en el que también abordamos la expansión de las flores de plástico en calles del centro, una tendencia de bajo coste que inquieta a guías turísticos y residentes por su impacto en la imagen patrimonial. Por otro lado, especialistas advierten del crecimiento de las estafas online y de un incremento “histórico” de denuncias en Córdoba contra clínicas estéticas.

Además, también destacamos:

Adamuz, casi dos meses después

Córdoba ciudad

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