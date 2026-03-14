El Ayuntamiento de Córdoba ha desbloqueado el proyecto del jardín del Campo Santo de los Mártires tras resolver el obstáculo que suponía la presencia de cernícalos primilla, lo que permitirá impulsar este año las obras en este espacio del casco histórico. Abrimos así el boletín de este sábado 14 de marzo, en el que también abordamos la expansión de las flores de plástico en calles del centro, una tendencia de bajo coste que inquieta a guías turísticos y residentes por su impacto en la imagen patrimonial. Por otro lado, especialistas advierten del crecimiento de las estafas online y de un incremento “histórico” de denuncias en Córdoba contra clínicas estéticas.

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Adamuz, casi dos meses después

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