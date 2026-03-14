Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra

Si alguna vez te has preguntado cómo se abastecía de agua la Córdoba califal, la Vereda de Trassierra te permite descubrirlo mientras caminas por un itinerario lleno de historia y naturaleza. Esta ruta de 11,3 km, de dificultad media y unas 4 horas y 30 minutos de duración (solo ida), conecta la ciudad con Santa María de Trassierra atravesando enclaves de alto valor ecológico e histórico.

El recorrido comienza a pocos metros de la ciudad, siguiendo un camino que se abre a la izquierda de la carretera de Trassierra y que conduce al inicio del trazado acondicionado de la vereda. Llaneando por esta vía milenaria, se llega al arroyo de Los Nogales, donde un breve desvío permite contemplar el Puente de Los Nogales, construido en el siglo X para facilitar la comunicación entre Córdoba y Medina Azahara, siendo entonces una vía de suministro de alimentos y materiales de construcción a la ciudad califal.

Más adelante, a la derecha se divisa el Castillo de Albaida y, en lo alto de la sierra, la Torre de las Siete Esquinas, un antiguo torreón de vigilancia que formaba parte de un conjunto capaz de transmitir señales de humo de día y luminosas de noche, protegiendo la ciudad y los caminos que llevaban agua hasta Córdoba.

Vereda de Trassierra. / Córdoba

Ascenso de la ruta

A medida que la ruta asciende hacia la zona de transición entre el valle del Guadalquivir y Sierra Morena, se atraviesan la Huerta de la Gitana y el Cortijo de la Torrecilla, donde entre eucaliptos aparece una calzada de origen romano, utilizada posteriormente por árabes y cristianos y que da nombre a la Vereda de Trassierra. El sendero se estrecha entre vegetación mediterránea mientras el sonido del arroyo de Vallehermoso acompaña la subida.

Ciclistas recorren la Vereda de Trassierra. / Manuel Murillo

Más adelante, el camino discurre entre la carretera de Trassierra y la de San Jerónimo, dejando a la derecha el Cortijo de San José y a la izquierda el cerro de San Jerónimo, con la Fuente de los Perros y antiguos abrevaderos que recuerdan la historia ganadera de la zona. Desde la altura, comienza a divisarse un amplio paisaje de la ciudad y la campiña circundante. Un poco más arriba, se llega a la gasolinera del cruce entre las carreteras las dos carreteras anteriores y la que lleva a Las Ermitas.

Ascenso por la Vereda de Trassierra. / Manuel Murillo

En este punto, la vereda coincide con el camino de Turruñuelos y se adentra entre madroños, quejigos y brezos. Tras llegar al punto más alto de la ruta, a 500 metros de altitud, comienza el descenso. Tras los primeros 400 metros, un puente de madera cruza un arroyo. La Vereda de Trassierra conduce hasta la entrada de la urbanización Pinar de Torrehoria, donde acaba el camino señalizado. Por la carretera, a 1,3 kilómetros, se llega a la barriada. Sin embargo, hay que timar la dirección noroeste hasta el Cortijo del Caño de Escarabita.

El lugar de mayor interés histórico

En el entorno de este punto, se encuentra uno de los lugares de mayor interés de la ruta: la Fuente del Elefante. Este manantial debe su nombre a la escultura de este animal que coronaba el lugar y que fue llevada al Museo Diocesano. La fuente era parte de una mansión de recreo de los califas, conectada, desde época romana, al acueducto de Valdepuentes para trasladar agua hasta la ciudad. Los árabes reutilizaron la construcción para abastecer Medina Azahara.

Varias personas cruzan un puente de madera de la ruta. / Manuel Murillo

Entre encinas y alcornoques aparece una pista asfaltada que conviene abandonar para evitar el tráfico y seguir caminando hasta llegar a las calles de Santa María de Trassierra. Allí, concluye un camino que es mucho más que un paseo, ya que supone recorrer siglos de historia mientras se disfruta de los paisajes de Sierra Morena, uniendo la belleza natural con el legado romano y califal.