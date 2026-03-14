Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas

Un acueducto del siglo II después de Cristo, una pequeña cascada escondida en plena sierra y un santuario con vistas privilegiadas. Esta ruta circular de 11,5 kilómetros demuestra que, en los alrededores de Córdoba, hay mucha historia, envuelta por la riqueza naturaleza de la sierra.

El itinerario Arroyo Pedroche-Santo Domingo, de dificultad media y unas 4 horas y 30 minutos de duración, recorre algunos de los arroyos más bellos de la sierra de Córdoba, por lo que, tras las lluvias, el esplendor de este sendero resurge. También permite descubrir restos del antiguo sistema hidráulico romano conocido como Aqua Nova Domitiana Augusta Colonia Patricia.

El único punto exigente se localiza en un tramo de unos 300 metros entre las inmediaciones de la ermita de San Álvaro y el cauce del arroyo de Barrionuevo: senda pedregosa y con fuerte pendiente que obliga a extremar la precaución.

Dos posibles comienzos

La ruta puede iniciarse en dos puntos distintos: en las instalaciones deportivas municipales del barrio de El Naranjo, desde donde se avanza hacia el Castillo de Maimón, rodeándolo por la izquierda antes de descender hacia el arroyo de la Palomera. Cerca del puente de hierro, hay que cruzar el caudal.

El puente de hierro de arroyo Pedroche. / Manuel Murillo

O bien en el polígono industrial de Pedroche, frente a la gasolinera, cruzando el arroyo Pedroche y caminando por la antigua carretera de Badajoz antes de tomar una senda que baja hasta su orilla. Ambas opciones confluyen cerca del antiguo puente de hierro, tras salvar el arroyo.

Un corredor verde junto al arroyo

A partir de ahí, la ruta gana en espectacularidad. Una vereda paralela al arroyo Pedroche se adentra en una zona umbría y frondosa que envuelve literalmente al senderista. Zarzamoras, zarzaparrillas, adelfas, hinojos y lentiscos tapizan el cauce, mientras olmos, sauces, almezos y álamos blancos aportan sombra.

Es fácil avistar herrerillos, carboneros, mirlos o currucas cabecinegras en este tramo que conduce hasta el Cortijo de la Trinidad y la Fuente de la Cueva.

Senderos que conduce a Santo Domingo. / Manuel Murillo

Un acueducto del siglo II

El tesoro mejor guardado de esta ruta es el acueducto del siglo II que puede observarse en la orilla izquierda del arroyo Pedroche. Antes, al principio del itinerario, pueden aprecisarse restos de un gran punto hidráulico junto al castillo de Maimón, lo que se denominaba un Castellum Aquae en latín, que viene a ser un depósito de agua. Es probable que este depósito se abasteciera de un manantial que existe en el interior de la fortaleza.

Cascadas

Más adelante, el recorrido abandona el arroyo Pedroche por tierras del Orive bajo, cerca del Cortijo Valero y toma como referencia la Meseta Blanca, una formación caliza que domina el paisaje. El arroyo Barrionuevo se une aquí al de la Ventilla, formando una pequeña cascada y un remanso de aguas cristalinas donde crecen ranúnculos de flores blancas.

Tras cruzar el arroyo, el sendero se abre en una zona más despejada, con un cortijo en ruinas como referencia. Con suerte, puede observarse el vuelo del águila perdicera o la presencia de jabalíes. A los 100 metros, el camino continúa paralelo al arroyo Barrionuevo de nuevo, hasta el inicio del tramo más exigente.

La subida al collado y el santuario

El tramo más exigente llega con una pendiente de unos 800 metros que culmina en un collado frente al santuario de Santo Domingo de Scala Coeli. Muy cerca se alza también la ermita de San Álvaro.

El santuario de Santo Domingo Scala Coeli. / Manuel Murillo

Tras la subida, el camino baja y se llega a un cruce que ofrece dos alternativas: continuar paralelos al arroyo de Santo Domingo o visitar el santuario. El primer tramo de la bajada discurre por unas antiguas canteras y sube hasta el Cortijo de Los Velascos. Un kilómetro después, el camino conecta con una vereda al margen derecho de un arroyo. Un puente de cemento cruza el arroyo de Santo Domingo y conduce al punto donde se abren, de nuevo, las dos opciones de regreso.

Cuándo hacerla

Aunque puede realizarse en cualquier estación, la primavera, tras varios días de lluvia, es el momento ideal. Entonces, el sonido del agua acompaña durante buena parte del recorrido y los arroyos muestran su mejor cara.

Historia romana, patrimonio, frondosos bosques de ribera y vistas preciosas en apenas 11,5 kilómetros. Una ruta que confirma que la sierra de Córdoba guarda rincones sorprendentes a pocos minutos de la ciudad.