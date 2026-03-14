El segundo premio de la Lotería Nacional deja un pellizco en El Granadal

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 14 de marzo, ha dejado un premio destacado en la ciudad de Córdoba. El número 29.203, agraciado con el segundo premio, ha sido vendido en la administración situada en la avenida del Zafiro, 6, con 12.000 euros cada uno.

La suerte ha sonreído así en este punto de venta cordobés, que se convierte en uno de los protagonistas del sorteo de este sábado. Además de la capital cordobesa, el número ha resultado agraciado en otros 11 municipios, lo que amplía el alcance del premio.

El segundo premio de la Lotería Nacional reparte 120.000 euros por serie, lo que equivale a 12.000 euros por décimo, una cuantía que vuelve a repartir fortuna entre los participantes del sorteo semanal.

Primer premio en la provincia de Alicante

El primer premio del sorteo, dotado con 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo), ha correspondido al número 52.847. En esta ocasión, el premio ha caído en la provincia de Alicante.