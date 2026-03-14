Ocio
Reabre la Ciudad de los Niños y las Niñas tras el cierre por el temporal
Solo queda una zona por abrir y la atracción del Tornillo de Arquímedes tampoco está disponible
redacción
La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba reabrió este sábado tras haber estado cerrada al público por el temporal de borrascas. El espacio recupera así su programa habitual con el desarrollo de los distintos programas educativos, formativos y de ocio que se llevan a cabo. Según informó el Ayuntamiento, después de los trabajos de revisión y acondicionamiento realizados en las últimas semanas, el recinto volverá a recibir visitantes con normalidad, a excepción de una pequeña zona que permanecerá señalizada y restringida de forma provisional para garantizar la seguridad mientras se completan las labores de retirada de algunos restos.
Como consecuencia de los daños causados por el temporal, únicamente permanecerá fuera de servicio una de las atracciones, el Tornillo de Arquímedes, que, al ser un juego de agua, tampoco estaría en funcionamiento en esta fecha. Asimismo, la pista multideportiva quedará incluida dentro de la zona balizada debido a su proximidad con los restos que todavía deben ser retirados.
Las instalaciones han reabierto al público con su horario habitual, de martes a domingo de 11.00 a 18.00 horas, y recuperan el ritmo de actividades, como los Lunes Inclusivos, los encuentros Facultad-Escuela, y los programas Ponte las botas y a medir y Aprender Jugando Ciencia. También se seguirán desarrollando los programas vinculados al ocio y tiempo libre y resto de actividades relacionadas con la actividad física y la formación con distintos colectivos como el CIMI Sierra Morena, la UCO o IES López Neyra.
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