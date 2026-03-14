La plantilla de El Caballo Rojo se concentra en su primer día de huelga por el impago de nóminas

La plantilla de El Caballo Rojo ha secundado en su totalidad la primera jornada de huelga convocada por los impagos de sus salarios correspondientes a los meses de enero y febrero, segú ha denunciado CCOO. "Los 21 trabajadores y trabajadoras del afamado restaurante cordobés llevan sufriendo retrasos en el pago de sus salarios desde hace dos años, desde que la nueva dirección se hizo cargo de la empresa, lo que genera una enorme tensión entre el personal", según asegura el sindicato.

Impago de nóminas

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el personal del restaurante anunció una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió suspender la huelga por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla.

Aunque en diciembre la empresa les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no cumplió su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, según palabras de los trabajadores y de sus representantes.

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No hay una mala situación económica, dice el sindicato

A fecha de hoy, a los trabajadores y trabajadoras del restaurante se les debe las nóminas de enero y febrero, y a dos empleados también se les adeudan distintas cantidades de diciembre de 2025. Para los representantes de los trabajadores del restaurante "estos atrasos están totalmente injustificados y no se deben a una mala situación económica del restaurante, que sigue contando con una clientela fiel y con el interés de muchas personas que visitan la ciudad y quieren comer en el El Caballo Rojo". "La mala gestión de la actual gerente la que está provocando una situación que está generando un gran malestar entre el personal, la mayor parte de cuál lleva décadas trabajando en el restaurante", aseguran.