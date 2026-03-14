La Junta pone fecha a la apertura del punto de Urgencias de Levante tras más de un año de retrasos

La Junta de Andalucía, a través de la delegación de Salud y Consumo en Córdoba, ya ha puesto fecha a la apertura del tercer punto de Urgencias en la capital, ubicado en el barrio de Levante. La decisión llega más de un año después de que concluyeran las obras y tras sucesivos retrasos motivados, principalmente, por las dificultades para incorporar personal.

Así lo ha comunicado este sábado el Sindicato Médico de Córdoba, después de que el Distrito Córdoba-Guadalquivir remitiera el viernes los cuadrantes en los que figura la apertura del nuevo dispositivo el 9 de abril. Esa misma tarde, los representantes de los trabajadores recibieron además un comunicado en el que se les convoca a una reunión la próxima semana para informar sobre la puesta en marcha.

Centro médico de Levante Sur, donde se instalará el tercer punto de urgencias de Córdoba. / CÓRDOBA

Una instalación, múltiples retrasos

Cabe recordar que la apertura de este recurso se anunció inicialmente para enero, aunque posteriormente la Junta trasladó que se produciría antes de finalizar 2025. Las obras del nuevo centro concluyeron en enero de 2025 y, desde entonces, su entrada en funcionamiento ha quedado supeditada a la dotación de profesionales sanitarios. El último revés se produjo a comienzos de febrero, cuando la convocatoria de plazas médicas quedó desierta. Entonces, la delegada de Salud, María Jesús Botella, aseguró que se volvería a lanzar la convocatoria y apuntó a una posible apertura a mediados de marzo.

En ese momento, Botella insistió en que la voluntad de abrir este nuevo punto para “completar el mapa de urgencias de Córdoba” es “total” y recordó que la inversión en el proyecto asciende a 1,3 millones de euros.

La delegada de Salud, María Jesús Botella / Víctor Castro

Los sindicatos critican la fecha escogida

Por su parte, el Sindicato Médico considera que la apertura debería posponerse a junio para “captar a los MIR que terminan este año y garantizar un funcionamiento normal”, y califica la medida de inoportuna y electoralista.

Noticias relacionadas

El punto de Urgencias de Levante contará con dos facultativos interinos.