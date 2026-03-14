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Pregón de la Juventud

José Manuel Maqueda reivindica a la nueva generación de cofrades en Córdoba

El acto se desarrolló en la céntrica iglesia de la Merced, en la Diputación de Córdoba

José Manuel Maqueda, ayer durante su pregón en la iglesia de la Merced. | MANUEL MURILLO

José Manuel Maqueda, ayer durante su pregón en la iglesia de la Merced. | MANUEL MURILLO

Francisco Mellado

Córdoba

La iglesia de la Merced (Diputación de Córdoba) acogió este sábado el Pregón de la Juventud Cofrade, pronunciado por el joven cofrade de la hermandad de la Misericordia José Manuel Maqueda, quien ofreció un canto sincero a la fe joven y a la vivencia íntima de las hermandades.

Desde los primeros compases de su intervención quedó claro que el pregón nacía de la vivencia personal. Maqueda se apoyó en sus propios pasos dentro de las cofradías, en las distintas labores que ha desempeñado en su hermandad y en los momentos que han marcado su crecimiento como cofrade. Entre todos ellos destacó con especial emoción su devoción al Santísimo Cristo de la Misericordia y a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, imágenes que, según expresó, han sido la principal inspiración a la hora de escribir sus palabras.

Córdoba. Pregón de la Juventud Cofrade 2026 a cargo de José Manuel Maqueda Ruiz presentado por Miguel Ángel Romero. Semana Santa 2026

Asistentes al Pregón de la Juventud Cofrade 2026 a cargo de José Manuel Maqueda Ruiz y presentado por Miguel Ángel Romero. / Manuel Murillo

A lo largo del pregón se entrelazaron recuerdos, reflexiones y estampas de vida cofrade, siempre bajo un hilo conductor claro: la ilusión. Su discurso se convirtió así en una reivindicación de la juventud que vive y trabaja en las hermandades, una juventud que no solo hereda la tradición, sino que también la mantiene viva con su compromiso y entusiasmo.

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Con un tono cercano y profundamente devocional, José Manuel Maqueda dejó en la iglesia de la Merced un pregón marcado por la emoción y la esperanza. Un pregón joven, sincero y lleno de ilusión que recordó que el futuro de las cofradías cordobesas se sostiene, en buena medida, sobre la fe y el compromiso de quienes comienzan a escribir ahora su propia historia dentro de ellas.

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