Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flores de plásticoHito Reina SofíaAccidente laboral LucenaInvestigación AdamuzSeguridad Mezquita-CatedralConvento ReginaPregón JuventudAgresión policíasDespedidas de solteroFestival AOVE
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 14 de marzo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Tercera edición de ‘Reveladas 2026’

Tercera edición de ‘Reveladas 2026’ / CÓRDOBA

Jornadas

Tercera edición de ‘Reveladas 2026’

El programa Cultura en Red ofrece un concierto a cargo del Dúo Luisa Arenas & LaLola. El acto se enmarca en las jornadas Reveladas 2026 y cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal Galea Vetus, la Asociación Cultural Aventurarte y la Asociación Sociocultural Colectivos de Axerquía Norte. Entrada libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. C. Sociocultural Luciana Centeno.

Costanillas, 15.

19.00 horas.

Concierto

Actuación de Tito Ramírez

Tito Ramírez presenta Mentiras, adelanto de su tercer disco grabado junto a Los Verdaderos Reales.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía (sala Ambigú).

Avda. Menéndez Pidal.

21.30 horas.

Música

Karán presenta su nuevo disco

La artista cordobesa Karán presenta su nuevo sencillo Empiezo de nuevo, un adelanto de su álbum debut Tu sombra.

CÓRDOBA. Teatro El Brillante (Colegio La Salle).

Ctra. de las Ermitas.

20.00 horas.

Karán presenta su nuevo disco

Karán presenta su nuevo disco / CÓRDOBA

Serenata

Actúa la agrupación musical Noches de Mi Ribera

Serenata a cargo de la agrupación musical Noches de Mi Ribera dentro del ciclo Serenatas en las plazas cordobesas. Entrada gratis.

CÓRDOBA. Plaza del Potro.

21.00 horas.

Zona neo juegos

Juegos de mesa y rol

Juegos de mesa y rol, para jóvenes de 14 a 20 años y a partir de las 21.00 sesión de A jugar en la Casa. Entrada libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud.

Campo Madre de Dios.

De 19.00 a 03.00 horas.

Pop flamenco

Concierto de Miguel Cabrera

Yo nunca voy a fallarte, concierto en directo de Miguel Cabrera donde interpreta sus éxitos más conocidos junto a nuevas composiciones cargadas de sentimiento y cercanía.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Avda. de Chinales, 64.

20.45 horas.

Teatro

‘El sueño de una noche de verano’

La compañía Aracne Teatro pone en escena la obra de teatro El sueño de una noche de verano, de Williams Shakespeare.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora.

21.00 horas.

Concierto

Tributo a Héroes del Silencio

Héroes El culto es una banda tributo que recrea los clásicos de Héroes del Silencio intentando reproducir su sonido y energía en directo.

CÓRDOBA. Sala M100.

Avda. de Chinales, 18.

21.00 horas.

Conciertos de invierno

‘Lo divino y lo sagrado’

Dentro del ciclo Conciertos de invierno, tendrá lugar el concierto extraordinario de Cuaresma Lo divino y lo sagrado. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Mezquita-Catedral.

Cardenal Herrero, 1.

20.00 horas.

Música contemporánea

Actuación del Dúo Lisus

Alegoría flamenca con el Dúo Lisus (dúo de saxofones con danza), dentro del XXVIII Festival de Música Contemporánea de Córdoba. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio de Música Rafael Orozco.

Ángel de Saavedra, 1.

20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  4. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  5. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  6. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  7. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  8. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 14 de marzo de 2026

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas

Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra

Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra

Alertan del auge de las estafas 'online' y un aumento "histórico" en Córdoba de las denuncias contra clínicas estéticas

Alertan del auge de las estafas 'online' y un aumento "histórico" en Córdoba de las denuncias contra clínicas estéticas

El cernícalo primilla, en peligro en Córdoba: solo doce parejas reproductoras en la capital

El cernícalo primilla, en peligro en Córdoba: solo doce parejas reproductoras en la capital

El Ayuntamiento salva el escollo de los cernícalos e iniciará este año las obras del jardín del Campo Santo de los Mártires

El Ayuntamiento salva el escollo de los cernícalos e iniciará este año las obras del jardín del Campo Santo de los Mártires

José Manuel Maqueda: "Nuestras cofradías están sabiendo usar las ideas innovadoras que están aportando las nuevas generaciones"

José Manuel Maqueda: "Nuestras cofradías están sabiendo usar las ideas innovadoras que están aportando las nuevas generaciones"
Tracking Pixel Contents