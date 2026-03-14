Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 14 de marzo de 2026

Jornadas

Tercera edición de ‘Reveladas 2026’

El programa Cultura en Red ofrece un concierto a cargo del Dúo Luisa Arenas & LaLola. El acto se enmarca en las jornadas Reveladas 2026 y cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal Galea Vetus, la Asociación Cultural Aventurarte y la Asociación Sociocultural Colectivos de Axerquía Norte. Entrada libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. C. Sociocultural Luciana Centeno. Costanillas, 15. 19.00 horas.

Concierto

Actuación de Tito Ramírez

Tito Ramírez presenta Mentiras, adelanto de su tercer disco grabado junto a Los Verdaderos Reales.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía (sala Ambigú). Avda. Menéndez Pidal. 21.30 horas.

Música

Karán presenta su nuevo disco

La artista cordobesa Karán presenta su nuevo sencillo Empiezo de nuevo, un adelanto de su álbum debut Tu sombra.

CÓRDOBA. Teatro El Brillante (Colegio La Salle). Ctra. de las Ermitas. 20.00 horas.

Karán presenta su nuevo disco / CÓRDOBA

Serenata

Actúa la agrupación musical Noches de Mi Ribera

Serenata a cargo de la agrupación musical Noches de Mi Ribera dentro del ciclo Serenatas en las plazas cordobesas. Entrada gratis.

CÓRDOBA. Plaza del Potro. 21.00 horas.

Zona neo juegos

Juegos de mesa y rol

Juegos de mesa y rol, para jóvenes de 14 a 20 años y a partir de las 21.00 sesión de A jugar en la Casa. Entrada libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios. De 19.00 a 03.00 horas.

Pop flamenco

Concierto de Miguel Cabrera

Yo nunca voy a fallarte, concierto en directo de Miguel Cabrera donde interpreta sus éxitos más conocidos junto a nuevas composiciones cargadas de sentimiento y cercanía.

CÓRDOBA. Sala Impala. Avda. de Chinales, 64. 20.45 horas.

Teatro

‘El sueño de una noche de verano’

La compañía Aracne Teatro pone en escena la obra de teatro El sueño de una noche de verano, de Williams Shakespeare.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora. 21.00 horas.

Concierto

Tributo a Héroes del Silencio

Héroes El culto es una banda tributo que recrea los clásicos de Héroes del Silencio intentando reproducir su sonido y energía en directo.

CÓRDOBA. Sala M100. Avda. de Chinales, 18. 21.00 horas.

Conciertos de invierno

‘Lo divino y lo sagrado’

Dentro del ciclo Conciertos de invierno, tendrá lugar el concierto extraordinario de Cuaresma Lo divino y lo sagrado. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Mezquita-Catedral. Cardenal Herrero, 1. 20.00 horas.

Música contemporánea

Actuación del Dúo Lisus

Alegoría flamenca con el Dúo Lisus (dúo de saxofones con danza), dentro del XXVIII Festival de Música Contemporánea de Córdoba. Entrada libre hasta completar el aforo.