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Un herido tras ser golpeado su vehículo por un coche de la Policía Local de Córdoba en la glorieta de El Arcángel

El suceso tuvo lugar en la medianoche del viernes al sábado, cuando el automóvil de los agentes impactó contra un turismo que acababa de entrar a la rotonda

Estado en el que quedaron los coches tras el golpe.

Estado en el que quedaron los coches tras el golpe. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Una persona resultó herida este viernes tras una colisión con un coche de la Policía Local de Córdoba en el entorno de El Arcángel.

Según han informado fuentes conocedoras del suceso a este periódico, el accidente se produjo en torno a la medianoche, ya en la madrugada del viernes al sábado, en la glorieta de MercaCórdoba, junto al estadio. En ese punto, un vehículo de la Policía Local que circulaba en dirección a la salida de la autovía colisionó lateralmente con otro turismo que acababa de incorporarse a la rotonda con el semáforo en verde.

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El conductor del coche alcanzado fue trasladado a Urgencias con heridas y contusiones leves como consecuencia del impacto.

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