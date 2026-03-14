Sucesos
Un herido tras ser golpeado su vehículo por un coche de la Policía Local de Córdoba en la glorieta de El Arcángel
El suceso tuvo lugar en la medianoche del viernes al sábado, cuando el automóvil de los agentes impactó contra un turismo que acababa de entrar a la rotonda
Una persona resultó herida este viernes tras una colisión con un coche de la Policía Local de Córdoba en el entorno de El Arcángel.
Según han informado fuentes conocedoras del suceso a este periódico, el accidente se produjo en torno a la medianoche, ya en la madrugada del viernes al sábado, en la glorieta de MercaCórdoba, junto al estadio. En ese punto, un vehículo de la Policía Local que circulaba en dirección a la salida de la autovía colisionó lateralmente con otro turismo que acababa de incorporarse a la rotonda con el semáforo en verde.
El conductor del coche alcanzado fue trasladado a Urgencias con heridas y contusiones leves como consecuencia del impacto.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido