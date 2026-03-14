Los fallecidos en Córdoba el sábado 14 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 15 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Salmerón Cañasveras

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

José Amo Cosano

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.