Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 14 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 15 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Salmerón Cañasveras
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
José Amo Cosano
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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