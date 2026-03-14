El consejo de alcaldes del PP aborda la problemática de la subida del gasóleo y su impacto en el sector primario

"Con los alcaldes del Partido Popular de Córdoba, nuestra provincia camina con paso seguro, avanza y crece de la mano del Gobierno de Juanma Moreno". Así lo ha asegurado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, en la reunión del Consejo de Alcaldes del PP cordobés, donde también han participado el presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes, José Mª Bellido, y el presidente del Consejo de Alcaldes provincial, Jorge Jiménez.

"Paso seguro"

Según Molina, "Andalucía y la provincia de Córdoba caminan con paso seguro, con políticos útiles que funcionan, con reformas valientes que han llevado a nuestra tierra a una transformación plena que está dando resultados muy positivos, y ejemplo de ello es la labor de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en Córdoba que se dejan la piel cada día para mejorar la vida de sus vecinos, para que sus municipios funcionen".

“Los alcaldes del PP dan la cara ante los problemas, ofrecen soluciones, rinden cuentas, respetan al adversario, defienden las instituciones, saben escuchar, son de fiar, saben gestionar y cumplen lo que prometen. Con ellos, y con el respaldo del presidente Juanma Moreno, nuestra provincia camina con paso seguro”, ha afirmado Adolfo Molina. En ese sentido, el presidente del PP cordobés se ha referido al presidente de Andalucía como “el mejor presidente que pueden tener los andaluces” quien ha impulsado políticas útiles que funcionan, con transparencia y coherencia, y ha destacado que en los tiempos que corren la moderación es más necesaria que nunca.

“Ser buena persona en política es positivo para todos, y si encima le sumamos buena gestión, lealtad y empatía tenemos el resultado perfecto para que Andalucía y Córdoba sigan avanzando”, ha destacado. Frente a eso, Molina ha lamentado la “demagogia” de otros “para intentar arañar un puñado de votos” utilizando la terrible situación que se vive en Oriente Medio. “Nadie quiere la guerra, y es lamentable que algunos la utilicen para hacer campaña electoral. La señora Montero debería preocuparse más por los problemas de los andaluces y sobreactuar menos, sobre todo cuando tiene la credibilidad por los suelos y juega a dos bandas con su escaño en el Congreso y sus pretensiones en Andalucía”.

"Preocupante subida del gasóleo"

Uno de los asuntos abordados en el Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba es la “preocupante” subida del gasóleo y su impacto en el sector primario “que va a ser superior al de la guerra de Ucrania”, ha comentado Molina. “El Gobierno de Sánchez y Montero no puede seguir mirando para otro lado, debe tomarse en serio la situación y aplicar rebajas fiscales como piden agricultores, ganaderos y pescadores, debe tomar medidas ante el encarecimiento de la cesta de la compra, de la energía y los combustibles que está asfixiando a las familias. Nadie se explica a qué están esperando”.

Por otro lado, el Consejo de Alcaldes también ha destacado el Plan Andalucía Actúa que el Gobierno andaluz está llevando a cabo tras los destrozos generados por el tren de borrascas que azotó nuestra tierra hace unas semanas. “Vamos a seguir actuando para llegar hasta el último afectado por las borrascas y que Córdoba y Andalucía vuelva a la normalidad lo antes posible, y contamos con los casi 1.800 millones de euros que el Gobierno andaluz ha puesto encima de la mesa para llegar a donde haga falta”, ha asegurado Molina. El plan cuenta con ayudas directas a familias, autónomos, pyme y el sector primario; con obras de emergencia en carreteras, centros educativos, infraestructuras hidráulicas y caminos rurales; con subvenciones para municipios afectados; con medidas fiscales destinadas a reparar y comprar casas, cambio de alquiler y compra de coche; además un plan específico con medidas concretas para agricultores y ganaderos. “Andalucía está actuando con gestión, lealtad y coordinación para llegar a donde hace falta. El objetivo es volver a la normalidad, y en eso nuestros alcaldes están jugando un papel importante de cooperación, colaboración y reacción. Juntos seguimos trabajando por los cordobeses”, ha concluido Adolfo Molina.