Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campo Santo de los MártiresEstafas 'online'Flores de plásticoJueza AdamuzDónde comer en la sierraMezquita-CatedralHito R. SofíaFestival del AceiteOlivar
instagramlinkedin

Planes

Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza

De Trassierra a Los Villares, una selección de bares donde reponer fuerzas tras una ruta, desde mesones tradicionales hasta terrazas para comer al aire libre

Interior de El Candil.

Interior de El Candil. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La sierra de Córdoba se llena estos días de senderistas, familias y grupos de amigos que buscan aire puro, rutas entre encinas y planes al sol. Después de una caminata por el entorno de la capital, llega uno de los mejores momentos del día: sentarse a comer bien.

La buena noticia es que en la sierra hay bares y restaurantes perfectos para reponer fuerzas. Existen desde mesones tradicionales con chimenea hasta terrazas amplias para grupos o propuestas más informales como hamburguesas. Estos son algunos de los restaurantes donde comer en la sierra de Córdoba después de una jornada de naturaleza.

Fue un vértice multicultural en la Edad Media y ahora este pueblo de Córdoba es el destino de moda para el senderismo

Varias personas practican senderismo en Córdoba. / Córdoba

Tres restaurantes en Santa María de Trassierra

En la barriada de Santa María de Trassierra, uno de los puntos de partida para muchos senderistas y uno de los lugares con encanto de la ciudad, existen varias opciones para comer.

  • La Tabernita de Trassierra. Es uno de esos sitios a los que apetece ir después de caminar. Su propuesta es clara: platos caseros y ambiente de bar de siempre. Entre sus opciones destacan los pollos asados, las migas o las raciones tradicionales. Dirección: C. Veneros de Bejarano, 11.
  • El Candil. Es un restaurante ideal para los amantes de la carne, frecuentado por quienes buscan cocina tradicional y buenas carnes a la parrilla. Su carta apuesta por recetas clásicas, con ese ambiente de mesón de la sierra que siempre funciona tras una mañana de senderismo. Dirección: CO-3402, 18, junto al callejón de la Iglesia.
  • La Chimenea. El nombre ya lo dice todo. Se trata un mesón tradicional que gira en torno a una gran chimenea de leña, uno de sus grandes atractivos cuando hace frío. Cuenta con mesas dentro y fuera, buenos desayunos y comidas, y además zona de aparcamiento, algo muy valorado cuando la sierra se llena de visitantes. Dirección: Cam. Rio, junto a la carretera de Trassierra.

De Medina Azahara a la sierra

Cerca de la ciudad palatina de Medina Azahara, por donde transcurren también los senderos que conducen a la sierra, y unos kilómetros antes de Santa María de Trassierra también existen opciones para sentarse a la mesa.

  • Los Almendros. Para quienes van en familia, es una opción muy cómoda. Se encuentra en la urbanización Cruce y dispone de una amplia terraza, aparcamiento y zona infantil, lo que lo convierte en un lugar frecuentado los fines de semana. Su carta es variada, con opciones para todos los gustos y resulta ideal para grupos. Dirección: Km. 8, Calle Sta. María de Trassierra.
  • KalmaChicha. Si buscas algo más informal, esta es una propuesta diferente: un caravan-bar con hamburguesas y street food situado en la urbanización Cruce. Un plan perfecto para comer algo rápido y relajado.
Terraza del restaurante Los Almendros de Córdoba.

Terraza del restaurante Los Almendros de Córdoba. / Córdoba

Un extra en Los Villares

El parque periurbano de Los Villares de Córdoba es uno de los espacios por excelencia de la sierra de Córdoba, con 484 hectáreas de monte y zonas recreativas.

  • Restaurante del Camping Los Villares. Dentro del entorno natural del Camping Los Villares, este restaurante permite comer literalmente rodeado de bosque mediterráneo. Cuenta con chimenea en el interior y una carpa exterior que permite seguir disfrutando del paisaje incluso si el tiempo cambia. Entre sus platos más conocidos están las migas y los arroces. Dirección: Parque Periurbano Los Villares, CO-3408 KM 5,5.

Noticias relacionadas y más

Sendero La Rabilarga.

Sendero La Rabilarga. / CÓRDOBA

Estas propuestas -la mayoría en el entorno de Trassierra- permiten completar una jornada de ocio al aire libre cuando llega una de las mejores épocas del año para ir a la naturaleza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  4. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  5. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
  6. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  7. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  8. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido

El giro en el tiempo previsto por la Aemet llega a Córdoba: hasta aquí descenderán los termómetros

El giro en el tiempo previsto por la Aemet llega a Córdoba: hasta aquí descenderán los termómetros

Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza

Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 14 de marzo de 2026

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas

Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra

Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra

Alertan del auge de las estafas 'online' y un aumento "histórico" en Córdoba de las denuncias contra clínicas estéticas

Alertan del auge de las estafas 'online' y un aumento "histórico" en Córdoba de las denuncias contra clínicas estéticas

El cernícalo primilla, en peligro en Córdoba: solo doce parejas reproductoras en la capital

El cernícalo primilla, en peligro en Córdoba: solo doce parejas reproductoras en la capital
Tracking Pixel Contents