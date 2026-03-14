Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza

La sierra de Córdoba se llena estos días de senderistas, familias y grupos de amigos que buscan aire puro, rutas entre encinas y planes al sol. Después de una caminata por el entorno de la capital, llega uno de los mejores momentos del día: sentarse a comer bien.

La buena noticia es que en la sierra hay bares y restaurantes perfectos para reponer fuerzas. Existen desde mesones tradicionales con chimenea hasta terrazas amplias para grupos o propuestas más informales como hamburguesas. Estos son algunos de los restaurantes donde comer en la sierra de Córdoba después de una jornada de naturaleza.

Varias personas practican senderismo en Córdoba. / Córdoba

Tres restaurantes en Santa María de Trassierra

En la barriada de Santa María de Trassierra, uno de los puntos de partida para muchos senderistas y uno de los lugares con encanto de la ciudad, existen varias opciones para comer.

La Tabernita de Trassierra . Es uno de esos sitios a los que apetece ir después de caminar. Su propuesta es clara: platos caseros y ambiente de bar de siempre. Entre sus opciones destacan los pollos asados, las migas o las raciones tradicionales. Dirección: C. Veneros de Bejarano, 11.

. Es uno de esos sitios a los que apetece ir después de caminar. Su propuesta es clara: platos caseros y ambiente de bar de siempre. Entre sus opciones destacan los pollos asados, las migas o las raciones tradicionales. Dirección: C. Veneros de Bejarano, 11. El Candil . Es un restaurante ideal para los amantes de la carne, frecuentado por quienes buscan cocina tradicional y buenas carnes a la parrilla. Su carta apuesta por recetas clásicas, con ese ambiente de mesón de la sierra que siempre funciona tras una mañana de senderismo. Dirección: CO-3402, 18, junto al callejón de la Iglesia.

. Es un restaurante ideal para los amantes de la carne, frecuentado por quienes buscan cocina tradicional y buenas carnes a la parrilla. Su carta apuesta por recetas clásicas, con ese ambiente de mesón de la sierra que siempre funciona tras una mañana de senderismo. Dirección: CO-3402, 18, junto al callejón de la Iglesia. La Chimenea. El nombre ya lo dice todo. Se trata un mesón tradicional que gira en torno a una gran chimenea de leña, uno de sus grandes atractivos cuando hace frío. Cuenta con mesas dentro y fuera, buenos desayunos y comidas, y además zona de aparcamiento, algo muy valorado cuando la sierra se llena de visitantes. Dirección: Cam. Rio, junto a la carretera de Trassierra.

De Medina Azahara a la sierra

Cerca de la ciudad palatina de Medina Azahara, por donde transcurren también los senderos que conducen a la sierra, y unos kilómetros antes de Santa María de Trassierra también existen opciones para sentarse a la mesa.

Los Almendros . Para quienes van en familia, es una opción muy cómoda. Se encuentra en la urbanización Cruce y dispone de una amplia terraza, aparcamiento y zona infantil, lo que lo convierte en un lugar frecuentado los fines de semana. Su carta es variada, con opciones para todos los gustos y resulta ideal para grupos. Dirección: Km. 8, Calle Sta. María de Trassierra.

. Para quienes van en familia, es una opción muy cómoda. Se encuentra en la urbanización Cruce y dispone de una amplia terraza, aparcamiento y zona infantil, lo que lo convierte en un lugar frecuentado los fines de semana. Su carta es variada, con opciones para todos los gustos y resulta ideal para grupos. Dirección: Km. 8, Calle Sta. María de Trassierra. KalmaChicha. Si buscas algo más informal, esta es una propuesta diferente: un caravan-bar con hamburguesas y street food situado en la urbanización Cruce. Un plan perfecto para comer algo rápido y relajado.

Terraza del restaurante Los Almendros de Córdoba. / Córdoba

Un extra en Los Villares

El parque periurbano de Los Villares de Córdoba es uno de los espacios por excelencia de la sierra de Córdoba, con 484 hectáreas de monte y zonas recreativas.

Restaurante del Camping Los Villares. Dentro del entorno natural del Camping Los Villares, este restaurante permite comer literalmente rodeado de bosque mediterráneo. Cuenta con chimenea en el interior y una carpa exterior que permite seguir disfrutando del paisaje incluso si el tiempo cambia. Entre sus platos más conocidos están las migas y los arroces. Dirección: Parque Periurbano Los Villares, CO-3408 KM 5,5.

Sendero La Rabilarga. / CÓRDOBA

Estas propuestas -la mayoría en el entorno de Trassierra- permiten completar una jornada de ocio al aire libre cuando llega una de las mejores épocas del año para ir a la naturaleza.