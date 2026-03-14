Situación de las aves
El cernícalo primilla, en peligro en Córdoba: solo doce parejas reproductoras en la capital
El cernícalo primilla, rapaz amenazada, se alimenta de insectos y pequeños animales que caza al vuelo, y en Córdoba su población se ha visto mermada por el uso de insecticidas en los campos
El cernícalo primilla es una especie de rapaz amenazada que en Córdoba atraviesa un momento delicado. La oenegé GREFA, que trabaja también en colaboración con SEO/BirdLife, anota en el último censo tan solo 12 parejas reproductoras en la capital, la cifra más baja de la que se tiene constancia. En 2011, por ejemplo, se contabilizaron 47 parejas reproductoras. Es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae, la más pequeña de las rapaces, que se extendía por casi la totalidad de la península ibérica. Es algo más pequeño que el cernícalo común y tiene una longitud de 30 o 35 cm y una envergadura de 60 a 67 cm, con un peso de entre 120 y 145 g.
El cernícalo primilla se alimenta de presas vivas (insectos, pequeños roedores, mamíferos y aves) que suele cazar al vuelo. En el Zoo de Córdoba, donde hay un programa de conservación en el que colabora GREFA, apuntan que son aves diurnas que "suelen vivir en colonias y, aunque su situación no es grave, sí se ha producido merma en sus poblaciones, debido sobre todo al uso de insecticidas en los campos". En las ciudades crían en huecos de roca o edificios en ruina de las , donde ponen un mínimo de 3 y un máximo de 6 huevos, que eclosionan a los 28 días.
Una colonia de los 80
En un artículo titulado El cernícalo primilla (Falco naumanni) en Córdoba capital ¿situación de no retorno?, sus autores José María Ayala, Luis Jiménez y Ernesto Álvarez indican que el núcleo de cernícalos de la Biblioteca Provincial, donde se quiere construir esta nueva zona verde, era el más importante de la ciudad y que fue citado por primera vez en el año 1986. Hasta 1985 las parejas nidificaban en la pared norte y en uno de los patios del Palacio Episcopal, pero una importante reforma en ese inmueble acabó con ellos. Entonces, los cernícalos se trasladaron a los muros del antiguo jardín del Palacio Episcopal, junto a la Biblioteca Provincial, donde siguen en la actualidad.
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