El Ayuntamiento de Córdoba salva el escollo de los cernícalos primilla e iniciará este año la construcción del jardín del Campo Santo de los Mártires

El Ayuntamiento de Córdoba ha salvado el escollo de la existencia de una colonia de cernícalos en el Campo Santo de los Mártires, donde está previsto levantar una nueva zona verde en el casco, junto a la antigua Biblioteca Provincial. Los cernícalos primilla son una especie de rapaz amenazada que «atraviesa su peor momento en Córdoba», según alertan desde el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA). Fuentes municipales confirman a este periódico que la solución dada a este problema medioambiental les va a permitir licitar en breve las obras e iniciarlas este mismo año, ya que esperan que puedan concluirse antes del final del mandato en 2027.

La intención del Partido Popular es hacer en los 6.000 metros de este solar cedido por la Junta de Andalucía al Consistorio una gran plaza ajardinada con pérgolas vegetales y fuentes y recuperar un espacio que en la actualidad permanece cerrado y en desuso pese a estar en un escaparate por excelencia para el turismo. La actuación ya ha recibido la luz verde de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía y dispone de 1,9 millones de presupuesto municipal para llevarla a cabo.

Solución dada

¿Qué solución se le ha dado a las rapaces que anidan en el muro de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, los cernícalos primilla? Fuentes municipales explican que la solución ha sido relativamente sencilla, porque las aves no anidan en la parte donde se ubicarán los futuros jardines, es decir en la que se llevará a cabo la obra, sino en los muros de la parte de la biblioteca, más cercana al Obispado y a la trasera del Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Aprovechando esa circunstancia, el Ayuntamiento va a respetar la época de anidación de estas aves en peligro, de manera que las tareas que deban ejecutarse cerca de las colonias se hará sin coincidir con esos meses críticos para la reproducción de los cernícalos.

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires / CÓRDOBA

Además, durante la obra de construcción de la nueva zona verde se tomarán medidas de separación entre los operarios que trabajen en ella y los animales. Así, en el límite del futuro jardín, se pretende levantar un muro y una puerta para separar la zona de la colonia de cernícalos del resto del solar. Además, la Delegación municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que ya trabaja con la GREFA en el Zoo de Córdoba en la cría en cautividad del cernícalo primilla, va a instalar paneles informativos y de sensibilización con las colonias de estas aves para que la ciudadanía conozca su importancia para la biodiversidad cordobesa.

Un cernícalo primilla, en pleno vuelo. / CÓRDOBA

Una nueva zona verde

La futura zona verde pretende recuperar el antiguo Jardín del Obispo y lo hará derribando parte del muro que hay en Campo Santo de los Mártires. El proyecto para este espacio del casco histórico prevé la instalación de una zona de estancia donde haya pérgolas, fuentes y estanques. El diseño del jardín se sustentará en una trama ortogonal en la que la vegetación de los parterres ajardinados será la protagonista. Además, se instalará una pérgola con plantas trepadoras, que permitirá crear caminos con sombra.