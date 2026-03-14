La asociación Arcángel Azul reconoce al pueblo de Adamuz con su Cruz al Mérito Distinguido

La Asociación Arcángel Azul. Veteranos y Amigos de la Policía Nacional ha informado este sábado de las personas y asociaciones a las que distinguirá este colectivo, unos premios que en este 2026 cumplen su décimo aniversario. La Cruz al Mérito Distinguido, a título colectivo, será este año para el pueblo de Adamuz, en lo que supone un nuevo reconocimiento a los vecinos y vecinas del municipio cordobés por la ayuda prestada tras el trágico accidente ferroviario del 18 de enero.

En la misma categoría, la asociación reconocerá a los bomberos de Córdoba capital, a la asociación Nuestro Corazón por Bandera y a la asociación cultural de Veteranos de la Guardia Civil de Córdoba. Arcángel Azul entregará, además, dos diplomas de honor, uno a la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) y otro a la Asociación San Rafael de Alzheimer y Otras Demencias.

Entrega al pueblo de Adamuz de la Medalla de Andalucía. / Manuel Murillo

Reconocimiento a agentes

También, como cada año, Arcángel Azul entregará la Cruz al Mérito Distinguido a título individual a varios agentes de la Policía Nacional. Este año, el premio será para Francisco Javier Jurado, comisario honorario jubilado; Javier Casanova, inspector jubilado; Juan José Pastor, policía jubilado; y a los policías Lourdes López, Israel Mudarra y David López. Con el mismo premio se reconocerá al periodista Manuel Marlasca y al sacerdote José Juan Jiménez Güeto.

Gala

Según ha informado la asociación Arcángel Azul, la gala de entrega de reconocimientos y de convivencia se celebrará el miércoles 18 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de la Diputación de Córdoba. Se trata, ha comentado el colectivo, "de compartir ese día con los socios, autoridades, instituciones y asociaciones y amigos en general, de un día de alegría y emociones con la entrega de condecoraciones y distinciones a distintas personas, organismos e instituciones que han sido distinguidas por su trabajo y labor realizada". Posteriormente, y en un ambiente más distendido, se podrá disfrutar de la compañía con una copa de vino español.