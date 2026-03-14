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La asociación Arcángel Azul reconoce al pueblo de Adamuz con su Cruz al Mérito Distinguido

El colectivo de veteranos de la Policía Nacional reconocerá a varios agentes, al periodista Manuel Marlasca y al sacerdote José Juan Jiménez Güeto

Entrega al pueblo de Adamuz de la Medalla de Andalucía, el pasado 28 de febrero.

Entrega al pueblo de Adamuz de la Medalla de Andalucía, el pasado 28 de febrero. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Asociación Arcángel Azul. Veteranos y Amigos de la Policía Nacional ha informado este sábado de las personas y asociaciones a las que distinguirá este colectivo, unos premios que en este 2026 cumplen su décimo aniversario. La Cruz al Mérito Distinguido, a título colectivo, será este año para el pueblo de Adamuz, en lo que supone un nuevo reconocimiento a los vecinos y vecinas del municipio cordobés por la ayuda prestada tras el trágico accidente ferroviario del 18 de enero.

En la misma categoría, la asociación reconocerá a los bomberos de Córdoba capital, a la asociación Nuestro Corazón por Bandera y a la asociación cultural de Veteranos de la Guardia Civil de Córdoba. Arcángel Azul entregará, además, dos diplomas de honor, uno a la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) y otro a la Asociación San Rafael de Alzheimer y Otras Demencias.

Día de Andalucía 28 de Febrero. Medallas de Andalucía 2026. Junta de Andalucía. Teatro de la Maestranza de Sevilla. A LOS VALORES HUMANOS, LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA , Pueblo de Adamuz

Entrega al pueblo de Adamuz de la Medalla de Andalucía. / Manuel Murillo

Reconocimiento a agentes

También, como cada año, Arcángel Azul entregará la Cruz al Mérito Distinguido a título individual a varios agentes de la Policía Nacional. Este año, el premio será para Francisco Javier Jurado, comisario honorario jubilado; Javier Casanova, inspector jubilado; Juan José Pastor, policía jubilado; y a los policías Lourdes López, Israel Mudarra y David López. Con el mismo premio se reconocerá al periodista Manuel Marlasca y al sacerdote José Juan Jiménez Güeto.

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Gala

Según ha informado la asociación Arcángel Azul, la gala de entrega de reconocimientos y de convivencia se celebrará el miércoles 18 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de la Diputación de Córdoba. Se trata, ha comentado el colectivo, "de compartir ese día con los socios, autoridades, instituciones y asociaciones y amigos en general, de un día de alegría y emociones con la entrega de condecoraciones y distinciones a distintas personas, organismos e instituciones que han sido distinguidas por su trabajo y labor realizada". Posteriormente, y en un ambiente más distendido, se podrá disfrutar de la compañía con una copa de vino español.

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