Alertan del auge de las estafas 'online' y un aumento "histórico" en Córdoba de las denuncias contra clínicas estéticas

Los cordobeses realizaron en 2025 un total de 1.576 consultas a Facua, de las cuales 266 derivaron en denuncia. Entre los sectores con más reclamaciones figuran los habituales —financiero, compañías eléctricas o aseguradoras—, pero la asociación destaca dos fenómenos en alza: los conflictos con clínicas estéticas y el aumento de estafas online vinculadas a la expansión de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Así lo explica Francisco Martínez, presidente de Facua Córdoba, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este domingo. Martínez señala que el volumen de consultas y denuncias se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, aunque subraya que en 2025 se alcanzó el “máximo histórico” de casos relacionados con clínicas estéticas. “Son establecimientos que de un día para otro dejan de prestar servicio y dejan a las personas colgadas, sin respuesta y sin el dinero por el que han pagado”, afirma, indicando que en algunos casos los afectados se ven obligados a acudir a los tribunales.

Eléctricas, bancos, seguros... y clínicas estéticas

El ejemplo más llamativo, según Martínez, es el de 360 Clinics, con “alrededor de un centenar de afectados” en Córdoba. De ese grupo, catorce personas han presentado denuncia ante la Policía Nacional. Lejos de ser un caso aislado, el presidente provincial de Facua advierte de que en 2026 ya se están recibiendo nuevas consultas y denuncias por situaciones similares en negocios del mismo ámbito.

Cierre de 360 Clinics en Córdoba. / A.J. González

Al margen de estas clínicas, Martínez alude a “los sospechosos habituales” en las reclamaciones de consumo. Cita a compañías eléctricas que “comunican falsos fraudes o exigen más dinero para que no se corte el suministro”; a aseguradoras por “no atender siniestros o no abonar la cantidad correspondiente”; y al sector financiero, donde denuncia prácticas como obligar a los clientes a asumir gastos innecesarios vinculados a la hipoteca, además de conflictos relacionados con cláusulas suelo y “otras prácticas abusivas”.

En el ámbito bancario, Facua alerta del auge de estafas mediante nuevos métodos, especialmente el phishing. “Las nuevas tecnologías están provocando un desequilibrio importante y, en muchos casos, una descapitalización de los afectados, que en la mayoría de ocasiones no pueden recuperar su dinero”, advierte. En este sentido, reclama que las entidades financieras “refuercen su seguridad” y recuerda que Facua ofrece formación y orientación para prevenir este tipo de fraudes.

Una persona toca el cuadro de luz de su casa. / Europa Press

En cuanto a eventos culturales —conciertos, cines o teatro—, Martínez asegura que solo han atendido reclamaciones puntuales, por ejemplo de personas a las que se les impidió entrar con alimentos. No obstante, recuerda que la entidad denunció al IMAE por el “cobro abusivo” de gastos de gestión en el concierto del Día de la Hispanidad del pasado año.

Sobre el perfil de los afectados, Martínez subraya que “no hay un tipo concreto” y que “nadie está exento de sufrir una estafa”. Con todo, en el caso de las clínicas estéticas señala que los perjudicados suelen ser “sobre todo jóvenes de menos de 30 años”.

Servicios de la Junta y el Ayuntamiento

Además de acudir a asociaciones de consumidores como Facua, los cordobeses cuentan con la Administración autonómica de consumo de la Junta de Andalucía, articulada a través de Consumo Responde y de los Servicios Provinciales de Consumo. Este sistema permite tramitar una hoja de quejas y reclamaciones frente a una empresa o profesional y, en función del caso, intentar una mediación o incluso derivar el conflicto al Sistema Arbitral de Consumo. La hoja sirve tanto para buscar una solución amistosa como para poner en conocimiento de la Administración posibles infracciones, y puede presentarse de forma presencial o por vía telemática mediante la plataforma Hoj@ (Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones), siempre que la empresa esté adherida a ese sistema.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Córdoba dispone del Servicio Municipal de Consumo, que incluye la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y la Junta Arbitral de Consumo. La OMIC ofrece información, orientación y tramitación de reclamaciones en conflictos habituales de consumo, mientras que la Junta Arbitral actúa como un mecanismo de resolución extrajudicial: es un procedimiento gratuito y voluntario, pensado para resolver discrepancias entre consumidores y empresas sin acudir a los tribunales; si ambas partes aceptan el arbitraje, el resultado se formaliza en un laudo vinculante.