Urbanismo
Al-Zahara pedirá a la Junta ampliar los plazos para realizar la inspección técnica de edificios obligatoria en Córdoba
La Federación Al-Zahara, tras su asamblea anual, solicitará nuevas prórrogas para los informes de Inspección Técnica de Construcciones, ante las próximas inspecciones obligatorias para miles de inmuebles cordobeses
La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara delebró ayer su Asamblea Anual, un encuentro donde, según la organización, se produjo "un intenso debate sobre su representatividad y el papel para negociar con las administraciones y otras entidades las mejoras que los barrios necesitan". Este nuevo órgano del movimiento vecinal a nivel regional tedrá, informan desde la organización, como una de sus primeras acciones pedir a la Junta de Andalucía nuevos plazos para presentar los informes de Inspección Técnica de Construcciones y Edificios (ITCE). Unas inspecciones, recuerdan, obligatorias a final de este mismo año para miles de comunidades de vecinos y particulares de inmuebles cordobeses con medio siglo o más de antigüedad.
Según explican desde la Federación, se trata de "un problema que se le ha echado encima a buena parte de las familias en barrios consolidados de la ciudad". Por esto mismo, se acordó, entre otros puntos, solicitar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que interceda para alcanzar nuevas prórrogas, además de reclamar que un servicio público (como ocurre con la ITV de los vehículos) sea el encargado del proceso de inspección rebajando costes para la ciudadanía. También abogaron por solicitar un aumento de las ayudas tanto para costear los informes como para realizar las obras que ocasionalmente se determinen como obligatorias por los respectivos estudios.
"Malestar" entre muchos colectivos
Por otro lado, y según Al-Zahara, "el debate originado reflejó el malestar existente en muchos colectivos del movimiento vecinal tras ser largamente desoídos, e incluso ninguneados, por parte de determinados responsables en instituciones públicas, por ejemplo, a la hora de pedir entrevistas para tratar problemas acuciantes en sus respectivos barrios". Desde la Federación hablaron, con ello, de establecer una propuesta "para planificar una contundente acción de protesta en reivindicación de la representatividad del movimiento vecinal, dentro de un día vecinal aún por concretar".
En la asamblea también se hizo una reflexión sobre la necesidad de contar con ayudas municipales para "la amplia tarea de las asociaciones vecinales en sus respectivos barrios" y se dio luz verde a la directiva de la federación Al-Zahara para aprobar formalmente la constitución de una confederación de asociaciones vecinales andaluza. Sobre este último proyecto, Al-Zahara recuerda que "Córdoba ha estado entre sus principales impulsores".
Remodelación de la directiva
La remodelación de la directiva de la Federación, con la entrada de Juan Miguel Caballero como vocal y la designación de Manuel García como vicepresidente (además de vocal de fiestas populares), así como la incorporación de la asociación Finca La Matriz fueron otros de los temas tratados en la asamblea. Además, se aprobó por unanimidad la memoria de gestión y el balance económico de 2025 junto al proyecto de actividades y el presupuesto del 2026.
