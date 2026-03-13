La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El avance médico del Reina Sofía, los nuevos controles de seguridad en la Mezquita-Catedral y el requerimiento judicial a Adif por una actuación en Adamuz son nuestros temas destacados en la tarde de este viernes 13 de marzo
El hospital Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha marcado un nuevo hito sanitario al utilizar cirugía robótica en una extracción hepática para realizar un trasplante a una bebé, un avance médico que abre nuestro boletín vespertino de este viernes 13 de marzo. También te contamos los planes de seguridad en la Mezquita-Catedral de Córdoba para reforzar el control de accesos al monumento. Además, la jueza ha requerido a Adif que aclare “inmediatamente” si actuó el pasado 3 de marzo en Adamuz sin la autorización correspondiente.
- El Reina Sofía de Córdoba logra un nuevo hito: usa cirugía robótica en una extracción hepática para trasplantar a una bebé
- La Mezquita-Catedral de Córdoba instalará escáneres de rayos X y arcos detectores de metales para reforzar la seguridad
- La jueza requiere a Adif que aclare "inmediatamente" si actuó el 3 de marzo en Adamuz sin autorización
Además, también destacamos:
Adamuz, casi dos meses después
- La Fiscalía de Córdoba afirma que "no pueden descartarse" pruebas nuevas en la zona cero de Adamuz
- Una nueva alta hospitalaria reduce a tres el número de ingresados casi dos meses después del accidente de Adamuz
Córdoba ciudad
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Jóvenes
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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