El hospital Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha marcado un nuevo hito sanitario al utilizar cirugía robótica en una extracción hepática para realizar un trasplante a una bebé, un avance médico que abre nuestro boletín vespertino de este viernes 13 de marzo. También te contamos los planes de seguridad en la Mezquita-Catedral de Córdoba para reforzar el control de accesos al monumento. Además, la jueza ha requerido a Adif que aclare “inmediatamente” si actuó el pasado 3 de marzo en Adamuz sin la autorización correspondiente.

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Adamuz, casi dos meses después

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