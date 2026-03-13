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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El avance médico del Reina Sofía, los nuevos controles de seguridad en la Mezquita-Catedral y el requerimiento judicial a Adif por una actuación en Adamuz son nuestros temas destacados en la tarde de este viernes 13 de marzo

Un empleado de la Mezquita--Catedral mira la entrada de un visitantes al monumento.

Un empleado de la Mezquita--Catedral mira la entrada de un visitantes al monumento. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El hospital Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha marcado un nuevo hito sanitario al utilizar cirugía robótica en una extracción hepática para realizar un trasplante a una bebé, un avance médico que abre nuestro boletín vespertino de este viernes 13 de marzo. También te contamos los planes de seguridad en la Mezquita-Catedral de Córdoba para reforzar el control de accesos al monumento. Además, la jueza ha requerido a Adif que aclare “inmediatamente” si actuó el pasado 3 de marzo en Adamuz sin la autorización correspondiente.

Además, también destacamos:

Adamuz, casi dos meses después

Córdoba ciudad

Jóvenes

Provincia

Cultura

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