Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha de género UCOConvento ReginaDesahucio madreOvarios poliquísticosCerro MurianoDespedidas de solteroClínica estéticaPasarela TurruñuelosPérdidas aceiteBurka
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 13 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La brecha de género en las carreras universitarias, la rehabilitación del convento Regina y la denuncia de 14 cordobeses a una clínica estética son nuestros titulares para arrancar este viernes 13 de marzo

Obras de restauración del convento Regina.

Obras de restauración del convento Regina. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La brecha de género sigue marcando la elección de carrera en la Universidad de Córdoba, donde las mujeres continúan concentrándose en titulaciones como Educación mientras su presencia sigue siendo menor en áreas como Ingeniería. Es nuestro tema de apertura en este viernes 13 de marzo, en el que también te contamos la rehabilitación del convento Regina desde dentro. Además, catorce cordobeses han llevado a juicio a una clínica estética que cerró sin previo aviso y dejó tratamientos a medias, una situación que, según denuncian, se produjo después de que el centro «desapareciera de un día para otro».

Además, también destacamos:

Tensión en Oriente Próximo

Córdoba ciudad

Semana Santa

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  4. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  5. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  6. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  7. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  8. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)

El barril de Brent supera los 100 dólares y los precios siguen disparados: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El barril de Brent supera los 100 dólares y los precios siguen disparados: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

Brecha de género en la UCO: el nuevo alumnado femenino en Química y Bioquímica impulsa un ligero cambio de tendencia

Natalia Fernández, número 1 del EIR en Córdoba: «Ni en mis mejores sueños pensaba que iba a obtener tan buena nota»

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 13 de marzo de 2026

Las petaladas de Semana Santa en Córdoba: de gesto íntimo a espectáculo esperado en las procesiones

Las petaladas de Semana Santa en Córdoba: de gesto íntimo a espectáculo esperado en las procesiones

Una madre coraje al borde del desahucio reclama un alquiler social: "Solo pienso en el bien de mis hijos"

Una madre coraje al borde del desahucio reclama un alquiler social: "Solo pienso en el bien de mis hijos"

María Dolores Martín, estudiante de Fisioterapia: "Algunos todavía piensan que ciertas carreras son demasiado difíciles para ellas"

María Dolores Martín, estudiante de Fisioterapia: "Algunos todavía piensan que ciertas carreras son demasiado difíciles para ellas"
Tracking Pixel Contents