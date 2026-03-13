La actualidad del viernes 13 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La brecha de género en las carreras universitarias, la rehabilitación del convento Regina y la denuncia de 14 cordobeses a una clínica estética son nuestros titulares para arrancar este viernes 13 de marzo
La brecha de género sigue marcando la elección de carrera en la Universidad de Córdoba, donde las mujeres continúan concentrándose en titulaciones como Educación mientras su presencia sigue siendo menor en áreas como Ingeniería. Es nuestro tema de apertura en este viernes 13 de marzo, en el que también te contamos la rehabilitación del convento Regina desde dentro. Además, catorce cordobeses han llevado a juicio a una clínica estética que cerró sin previo aviso y dejó tratamientos a medias, una situación que, según denuncian, se produjo después de que el centro «desapareciera de un día para otro».
- De Educación a Ingeniería: la brecha de género sigue marcando la elección de carrera en la Universidad de Córdoba
- El convento Regina de Córdoba recupera su esplendor: la rehabilitación desvela elementos ocultos
- Catorce cordobeses llevan a juicio a una clínica estética tras cerrar sin aviso y dejar tratamientos a medias: «Desaparecieron de un día para otro»
Además, también destacamos:
Tensión en Oriente Próximo
- Margarita Robles visita la base de Cerro Muriano en un momento de "máxima preocupación" por el conflicto en Oriente Medio
Córdoba ciudad
- La ordenanza de convivencia entra en vigor en marzo con acciones informativas antes de las multas a las despedidas
- El Ayuntamiento construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- Los médicos de Córdoba denunciaron siete agresiones en 2025, la cifra más alta desde 2017
- El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia
Semana Santa
Provincia
- Un concejal de Palma del Río deja sus delegaciones por motivos personales y políticos
- ¿De quién es el cementerio de Ochavillo? Los vecinos y el Ayuntamiento se enfrentan por la propiedad
- Reconocimiento nacional para Adamuz: Medalla de Oro con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil
Cultura
- Las Chuches aplazan el concierto previsto para este viernes en la sala M100 de Córdoba
- Medina Azahara ofrecerá un segundo concierto en la Axerquía tras agotar todas las localidades de su fin de gira
Deportes
- El Sanse regresa a El Arcángel 40 años después: en su anterior visita, un expresidente del Córdoba CF se situaba como alcaldable
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)