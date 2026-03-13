La brecha de género sigue marcando la elección de carrera en la Universidad de Córdoba, donde las mujeres continúan concentrándose en titulaciones como Educación mientras su presencia sigue siendo menor en áreas como Ingeniería. Es nuestro tema de apertura en este viernes 13 de marzo, en el que también te contamos la rehabilitación del convento Regina desde dentro. Además, catorce cordobeses han llevado a juicio a una clínica estética que cerró sin previo aviso y dejó tratamientos a medias, una situación que, según denuncian, se produjo después de que el centro «desapareciera de un día para otro».

