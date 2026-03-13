El Reina Sofía de Córdoba logra un nuevo hito: usa cirugía robótica en una extracción hepática para trasplantar a una bebé

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha alcanzado un nuevo hito en materia de trasplantes. El hospital universitario ha realizado las primeras extracciones de hígado de donante vivo para trasplante mediante cirugía robótica. Las protagonistas han sido una bebé de cinco meses en el momento de la operación y su tía materna, que le donó parte de su hígado.

El Reina Sofía ha acogido este viernes la presentación de este caso, donde han estado presentes los responsables sanitarios que intervinieron en el proceso y la familia de la pequeña Laura, que ya tiene un año y tres meses y que rebosa vida. Como ha expicado Javier Briceño, jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva, responsable quirúrgico del programa de trasplante hepático y cirujano principal del prodecimiento, ha explicado que la cirugía robótica está plenamente consolidada y ofrece muchas ventajas, desde una visión tridimensional hasta la disección precisa y rigurosa, pasando por el uso de navegación digital (técnica que no se usa en ningún otro hospital de España).

Laura y Laura, tía y sobrina, en el hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

La técnica robótica, ha indicado Briceño, se ha utilizado para la extracción, cuando normalmente se usaba la laparoscopia. Ahora, ha añadido, "tengo claro que no volveremos utilizar la técnica de la laparoscopia". La primera extracción robótica de hígado en España se hizo en el hospital de La Paz, y apenas dos meses después ya se aplicó en el Reina Sofía. El trasplante sí se ha hecho siguiendo el método habitual, aunque Briceño ha indicado que hay dos centros, en Italia y Portugal, donde ya se ha realizado este procedimiento usando la robótica en ambas operaciones.

En el caso de Laura y su tía, que también se llama Laura, también ha sido reseñable el trasplante de donante vivo. Lo habitual en la población pediátrica es que llegue un órgano procedente de un donante fallecido, pero en este caso no aparecía ninguno. En estos casos, ha valorado Briceño, "tenemos que tener una valiente, y esa ha sido Laura".

Laura es "una niña completamente normal"

Por su parte, el hepatólogo pediátrico del Reina Sofía Rafael González de Caldas ha detallado que la enfermedad con la que nació Laura, atresia de las vías biliares (obstrucción de los conductos biliares, lo que impide el flujo de bilis desde el hígado al intestino) es la principal causa de trasplantes de hígados en edad pediátrica. Pese a ser una situación compleja, ha reconocido González de Caldas, los padres de Laura se ofrecieron como donantes, algo que no fue posible, luego se buscó a nivel nacional y tampoco llegó, hasta que su tía materna sí fue compatible. A día de hoy, la pequeña Laura es "una niña completamente normal" que podrá hacer una vida normal, más allá de recibier medicación y seguimiento.

Javier Briceño, durante la rueda de prensa, junto a la pequeña Laura y su familia. / Manuel Murillo

El Reina Sofía, uno de los cuatro hospitales españoles que puede realizar esta intervención

José María Dueñas, coordinador de trasplantes del hospital, ha informado de que el Reina Sofía es uno de los cuatro hospitales de España -junto a La Paz, Vall d'Hebron y La Fe- autorizados para hacer esta cirugía tan compleja de trasplante hepático infantil. Dueñas ha recordado que hace ya 33 años que se puso en marcha el trasplante hepático pediátrico en el hospital cordobés y en este tiempo se han realiado 254 intervenciones (un 15% de donante vivo) con una supervivencia del injerto a los tres años superior al 90%.

Con ello, Dueñas ha animado a la donación porque sin ella "no hay trasplante", por "mucho avance y muy buenos profesionales" que haya. Como ha incidido el coordinador de trasplantes del Reina Sofía, los niños son un grupo con más dificultad de acceso al trasplante por sus características antropológicas, como una talla y un peso reducidos.