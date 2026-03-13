El polígono de Las Quemadas de Córdoba podría Espacio Industrial Protegido con la futura Ley de Espacios Productivos de Andalucía

La posibilidad de que el polígono industrial de Las Quemadas sea declarado Espacio Industrial Protegido ha centrado parte del encuentro institucional celebrado en Córdoba para presentar el anteproyecto de la futura Ley de Espacios Productivos de Andalucía, según ha informado la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Las Quemadas (Quemasem).

La jornada, impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y organizada junto al Ayuntamiento de Córdoba, reunió a representantes institucionales, organizaciones empresariales y agentes vinculados al desarrollo industrial de la provincia. El objetivo era dar a conocer las líneas maestras de una normativa que pretende fijar un nuevo marco para la gestión, la modernización y el desarrollo de los polígonos industriales andaluces, según ha explicado Quemasem.

Durante el encuentro, responsables de la Junta señalaron que el Polígono Industrial de Las Quemadas podría acceder a la figura de Espacio Industrial Protegido, una categoría prevista en la futura ley para distinguir áreas con especial peso económico, estratégico y de actividad empresarial.

Incentivos, financiación y modernización para Las Quemadas

Según Quemasem, la posible inclusión de Las Quemadas en esta categoría supondría ventajas importantes para este enclave empresarial de Córdoba. Entre ellas, el acceso a programas específicos de incentivos y líneas de financiación orientadas a mejorar las infraestructuras, los servicios y la competitividad del polígono.

Además, esta declaración permitiría dar prioridad a actuaciones relacionadas con la modernización industrial, la sostenibilidad energética, la digitalización, así como la mejora de la movilidad y de los accesos. Se trata de aspectos especialmente sensibles para un espacio productivo que concentra una parte relevante de la actividad económica de la capital cordobesa.

El nuevo marco legal también podría favorecer una mayor coordinación entre las administraciones públicas y el tejido empresarial, con herramientas de gestión pensadas para impulsar la actividad industrial, atraer nuevas inversiones y consolidar las empresas ya implantadas en el recinto.

Quemasem seguirá vigilante ante la nueva ley andaluza

Por otra parte, desde Quemasem han valorado la importancia de este tipo de encuentros, al considerar que permiten conocer de primera mano las iniciativas normativas que pueden marcar el futuro de los espacios productivos. La asociación ha avanzado que continuará analizando con atención las propuestas, medidas y obligaciones que recoja la futura ley, así como las oportunidades que puedan abrirse para el desarrollo del polígono.

La entidad ha mostrado, además, su compromiso de seguir participando activamente en los espacios de diálogo institucional y empresarial vinculados al desarrollo industrial, con la intención de trasladar las necesidades y prioridades de las empresas asentadas en Las Quemadas.