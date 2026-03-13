La Policía Nacional y los farmacéuticos de Córdoba refuerzan la prevención ante agresiones en farmacias

La Policía Nacional y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba han mantenido una reunión con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, celebrado el 12 de marzo, para reforzar la prevención y la respuesta ante amenazas e incidentes en el ámbito farmacéutico.

El encuentro se celebró en la sede del Colegio y contó con la participación del secretario de la entidad, Antonio José Ortega Gallego; su gerente, Cristina Nájera; y el Interlocutor Policial Territorial Sanitario en Córdoba, José Antonio García. El objetivo principal fue trasladar un mensaje claro de rechazo a cualquier agresión física o verbal contra farmacéuticos y farmacéuticas, además de establecer vías de contacto rápidas para mejorar la seguridad en las oficinas de farmacia de la capital y la provincia, según ha informado la Policía Nacional de Córdoba en una nota de prensa.

Entre las medidas anunciadas, la Policía Nacional pondrá en marcha una ronda de visitas a las farmacias de Córdoba que hayan sufrido algún hecho delictivo. La intención es ofrecer consejos de prevención, reforzar las medidas de protección y facilitar un contacto directo con los agentes para actuar con mayor rapidez ante cualquier incidencia.

La reunión también sirvió para subrayar la importancia de denunciar este tipo de situaciones, señala la Policía Nacional, que recuerda que, sin denuncia, resulta más difícil actuar contra los agresores y dimensionar un problema que afecta a la seguridad de los profesionales sanitarios y, de forma indirecta, a la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

Jornadas formativas para prevenir agresiones a farmacéuticos

Como resultado del encuentro, ambas instituciones han acordado organizar jornadas formativas conjuntas dirigidas a farmacéuticos y farmacéuticas. Estas sesiones estarán centradas en la prevención de agresiones en el ámbito sanitario y en dotar a los profesionales de herramientas prácticas para anticiparse a situaciones de riesgo, reaccionar con mayor eficacia y evitar que los episodios violentos lleguen a producirse.

La Policía Nacional ha destacado que esta línea de trabajo busca mejorar tanto la protección del personal como la atención al usuario, al favorecer entornos más seguros y una respuesta más preparada ante conflictos.

La nota también recuerda el papel del interlocutor policial sanitario, una figura creada en 2017 como enlace permanente con centros sanitarios, colegios profesionales y administraciones competentes. En Córdoba, esta labor la desarrolla el inspector José Antonio García, quien ha trasladado el compromiso institucional de acompañar a los profesionales afectados y asesorarles sobre medidas de prevención.