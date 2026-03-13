Las petaladas de Semana Santa en Córdoba: de gesto íntimo a espectáculo esperado en las procesiones

En cada primavera, cuando las procesiones recorren las calles, un gesto se repite cada vez con más frecuencia: balcones que se abren, manos que se asoman y una lluvia de pétalos que cae lentamente sobre los pasos. Las petaladas, antaño esporádicas y casi íntimas, han proliferado en los últimos años hasta convertirse en uno de los momentos más esperados de la Semana Santa. Aunque el lanzamiento de flores como homenaje hunde sus raíces en la Antigüedad -ya en la Antigua Roma se arrojaban pétalos en celebraciones públicas y desfiles triunfales-, su incorporación a la Semana Santa es relativamente reciente. Fue sobre todo a lo largo del siglo XX cuando comenzó a popularizarse en ciudades con fuerte tradición cofrade como Sevilla, Málaga o Córdoba.

Para muchos fieles, la petalada es una ofrenda de amor y respeto, un modo de «alfombrar» simbólicamente el paso de la imagen. El gesto conecta con la tradición cristiana de recibir a Jesús con palmas y mantos en Jerusalén y refuerza la dimensión popular de la Semana Santa.

Lo que empezó como una iniciativa espontánea de vecinos que querían rendir homenaje a una imagen concreta, generalmente una Virgen bajo palio, ha evolucionado hasta convertirse, en algunos puntos del recorrido, en una auténtica cita marcada en el itinerario encontrándose balcones donde cada año se espera la lluvia de pétalos.

No son pocos los que coinciden en que en la última década las petaladas han aumentado tanto en número como en espectacularidad. Redes sociales y retransmisiones en directo han contribuido a su difusión: un instante estético, fácilmente compartible, que suma emoción visual a la ya intensa carga simbólica de la procesión.

Del cubo de los vecinos a encargos a las floristerías

Además, la organización se ha profesionalizado en algunos casos. Donde antes bastaban cubos de pétalos preparados por los vecinos, ahora se coordinan encargos a floristerías, se calcula el momento exacto del lanzamiento y se sincroniza con las marchas.

Un elemento clave en esta expansión es la implicación de los grupos jóvenes de muchas hermandades. En no pocos casos, son ellos quienes se encargan de organizar la recogida y preparación de los pétalos, coordinar a los vecinos y asegurar que el lanzamiento se realice en el instante preciso. Para muchos jóvenes cofrades, preparar la petalada se ha convertido en una forma activa de participar en la organización de la estación de penitencia.

Sin embargo, su proliferación también ha abierto debates, así algunos sectores advierten del riesgo de convertir la procesión en un espectáculo excesivo, donde la estética pueda imponerse al recogimiento.

Lejos de apagarse, todo indica que las petaladas seguirán ganando presencia. Como tantas expresiones de la religiosidad popular, evoluciona con su tiempo, mantiene un gesto ancestral, arrojar flores como homenaje, pero lo adapta a la forma actual de vivir la Semana Santa.