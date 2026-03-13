Natalia Fernández, número 1 del EIR en Córdoba: «Ni en mis mejores sueños pensaba que iba a obtener tan buena nota»

La joven enfermera cordobesa Natalia Fernández Rodríguez, de 22 años, ha logrado convertirse en la aspirante que ha obtenido la mejor nota de Córdoba en el examen de 2026 de enfermero interno residente (EIR), aparte de quedarse en el puesto 28 de toda España, entre unos 11.000 candidatos y 2.279 plazas en juego. Todo un logro. Su aventajada posición entre los aprobados le permitirá poder realizar la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica (EIR Matrona) en el hospital universitario Reina Sofía y en centros de salud del distrito Córdoba-Guadalquivir, área que oferta cuatro plazas para esta formación en concreto. Natalia confiesa que no sabe el porqué, pero desde pequeña siempre quiso ser enfermera y que fue ya luego durante la carrera cuando se decantó por matrona, un sueño que cuando pasen dos años se hará realidad.

¿Estudió Enfermería en Córdoba? ¿Ha sacado siempre buenas notas en sus estudios?

Sí, hice los estudios de Enfermería en la Universidad de Córdoba. Terminé el grado de Enfermería en junio del pasado año, optando por el módulo bilingüe, que me permitió a mí y a unos diez alumnos más cursar algunas asignaturas de la titulación en inglés para mejorar la competencia lingüística. Anteriormente, hice los estudios de Primaria y Secundaria en el colegio San Rafael de la Fuensanta y el Bachillerato, en el CES Lope de Vega, ambos centros de Córdoba capital. Respecto a las notas, acabé Bachillerato con matrícula de honor.

La enfermera cordobesa Natalia Fernández, número 1 del EIR en Córdoba este 2026. / A.J. GONZÁLEZ

¿Le sorprendió obtener tan buena nota en el examen EIR?

Sí, porque ni en mis mejores sueños pensaba que iba a obtener tan buena nota, ya que cuando hacía los simulacros de examen no era de los aspirantes que obtenía los mejores percentiles en la academia. Estuve matriculada en una academia de Sevilla y todos los sábados tenía que ir allí presencialmente. El examen del EIR lo hice en enero de este año, pero yo comencé a prepararme las clases en marzo de 2025. Bueno, realmente empecé a estudiar en junio del pasado año, cuando acabé el trabajo fin de grado (TFG) y las prácticas. Decidí renunciar a trabajar en verano del pasado año, aunque en el hospital Reina Sofía y otros centros ofrecían contratos para todas las vacaciones, precisamente para ganar tiempo y poder centrarme en el examen, ya que había comenzado la preparación algo más tarde.

¿Diría que el examen del EIR fue fácil o difícil?

El EIR no es fácil aprobarlo, pero si le dedicas horas y aprendes las técnicas de estudio, con esfuerzo y trabajo se puede aprobar. Resaltaría que el examen de este año fue un poco diferente al de otros años, lo que hizo que muchos aspirantes se quedaran bloqueados. En mi caso, aunque soy nerviosa, me lo planteé con calma porque el trabajo previo estaba hecho. Esperaba un examen más actualizado con casos clínicos, pero había muchas preguntas cerradas, o muy fáciles o muy difíciles, y menos de dificultad media.

La enfermera cordobesa Natalia Fernández, número 1 del EIR en Córdoba este 2026. / A.J. GONZÁLEZ

¿Cuántas horas dedicaba cada día a estudiar?

Le he estado dedicando unas 12 horas diarias desde que comencé en serio a prepararme el examen.

¿Algún profesor o profesora le prestó especial apoyo durante sus estudios de Enfermería?

He tenido buenos profesores, pero quizás podría resaltar la labor del profesor Pablo Martínez, por ser el mediador para los alumnos que hemos cursado el módulo bilingüe.

¿Qué tema abordó en su trabajo fin de grado?

Me centré, bajo la dirección de la profesora Vanesa Cantón, en cómo afecta el estrés laboral a la posibilidad de tener partos prematuros. Contacté con unas 30 madres de la planta de neonatos en el hospital Reina Sofía y la mayoría de las encuestadas coincidieron en responder que sufrieron estrés durante la gestación.

Quiere especializarse en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona). ¿Qué le gusta más de esta especialidad?

Me gustaría mucho ser matrona, porque me agrada mucho el momento de acompañar a una mujer o a una pareja en uno de los momentos más especiales de la vida. Además, las matronas realizan numerosas funciones, no solo en el momento del parto, sino en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, control del embarazo, educación sexual o en la etapa de la menopausia de la mujer.

¿Le gustaría poder trabajar en Córdoba o baraja marcharse al extranjero para vivir otras experiencias?

Me gustaría poder trabajar en mi tierra o en Andalucía. La experiencia que tuve en Erasmus me hizo ver que los profesionales de Enfermería en Andalucía y en España cuentan con más competencias y autonomía.

La enfermera cordobesa Natalia Fernández, número 1 del EIR en Córdoba este 2026. / A.J. GONZÁLEZ

Al margen de especializarse como matrona, ¿le gustaría poder también dedicarse a la investigación?

Sí, no lo descarto.

¿Considera que es importante ahora que empieza la especialidad y que pronto trabajará el inscribirse en el Colegio de Enfermería de Córdoba o afiliarse a algún sindicato para estar más respaldada laboralmente?

Sí, porque te ayudan a enfocar más el futuro profesional y te orientan. Ya estoy afiliada al sindicato Satse y me voy a colegiar en el Colegio de Enfermería de Córdoba ahora cuando empiece la residencia.