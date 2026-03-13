La Mezquita-Catedral de Córdoba instalará escáneres de rayos X y arcos detectores de metales para reforzar la seguridad

La Comisión de Patrimonio ha dado el visto bueno a la implantación de un nuevo sistema de inspección y control de acceso a la Mezquita-Catedral de Córdoba que incluirá un escáner de rayos X y un arco detector de metales. El Cabildo cursó esa solicitud a la Junta de Andalucía para reforzar la seguridad del monumento y dentro de su plan de refuerzo de la seguridad tras el incendio ocurrido este verano. Hace unas semanas, la administración andaluza también dio luz verde a la instalación de sistemas de protección de última generación para la detección y extinción de incendios mediante agua nebulizada en el edificio.

Además, la instalación del nuevo sistema de control de acceso se quiere implementar poco después de la inauguración en enero del nuevo centro de información y de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral. El espacio, que se ubica en el Palacio Episcopal con entrada por Torrijos, abrió sus puertas el lunes 19 de enero con el objetivo de fomentar una mejor comprensión del que es el monumento más importante de la ciudad y el tercer monumento más visitado de España.

Maqueta de la Mezquita de Córdoba, de Jordi Brunet, en el centro de interepretación. / Museo Arqueológico Nacional.

Rayos X y arco detector de metales

La Comisión de Patrimonio votó a favor del nuevo sistema de inspección y control de acceso a la Mezquita-Catedral, a excepción del voto expresado por el representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), pero anotó varias precisiones para la instalación. En primer lugar, la autorización será provisional, de prueba. De este modo, se permitirá colocar los equipos de inspección con escáner de rayos X y un arco detector de metales por un plazo de seis meses, considerándose este plazo como adecuado y suficiente para constatar los beneficios y los problemas que pudieran surgir con su implementación y así poder plantear el proyecto de instalación definitiva.

Tornos giratorios

Por el contrario, la Comisión de Patrimonio no considera justificada la colocación de tornos giratorios y puertas batientes para el control de accesos por "el impacto visual" que tendría en el monumento, entendiendo además que su ausencia no afecta a la seguridad del bien, Patrimonio de la Humanidad, pudiendo mantenerse el sistema actual de convalidación de tickets y recuento de visitantes que llevan a cabo con seguridad privada.