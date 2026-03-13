Educación universitaria
Marina Cespedosa, estudiante de Traducción: "A las mujeres nos educan más hacia los cuidados y eso se refleja en los estudios"
La estudiante Marina Cespedosa observa que existen carreras con etiquetas de género, influenciadas por la educación que orienta a mujeres hacia ámbitos sociales
Marina Cespedosa, una joven de 23 años, cursa el quinto año del doble grado de Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses en la Universidad de Córdoba. En su clase la presencia femenina es abrumadora. "Prácticamente, somos todo chicas, excepto dos chicos", explica.
Su elección de estudios tuvo un motivo claro. "Desde pequeña me han gustado mucho los idiomas, ese fue el motivo principal. No tenía claro estudiar solo Traducción, pero cuando vi el doble grado me decidí", señala. Antes de tomar esa decisión también valoró otras opciones dentro del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, como Historia, Trabajo Social o Ciencias Políticas.
Al llegar a la universidad, le llamó la atención la diferencia de género en su titulación. "Sí me sorprendió, aunque en Bachillerato ya éramos más chicas que chicos en Humanidades. Aun así, cuando veo chicos en clase me sorprende", comenta.
En su opinión, todavía existen carreras que arrastran una etiqueta masculina o femenina. "Sigue existiendo y está muy diferenciado", afirma. Cree además que esa división empieza desde edades tempranas. "Yo creo que sí se orienta más a chicos y chicas hacia ciertos estudios. A las mujeres nos educan más hacia los cuidados que sostienen la sociedad, y eso se refleja luego en lo que estudiamos", explica. A su juicio, muchas de las carreras más feminizadas están relacionadas con ámbitos vinculados "a lo social, lo emocional o la comunicación", como ocurre con la literatura o los idiomas.
