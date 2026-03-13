María Dolores Martín, estudiante de Fisioterapia: "Algunos todavía piensan que ciertas carreras son demasiado difíciles para ellas"

María Dolores Martín va a cumplir 60 años y comenzó sus estudios de Fisioterapia en 2012, aunque su camino académico estuvo marcado por interrupciones. "Estuve casi cuatro años seguidos, luego tuve un parón y me quedaban algunas asignaturas sueltas", explica. Aunque es de Almería, está ahora en la Universidad de Córdoba en el programa de intercambio para acabar finalmente su carrera.

En 2020 consiguió una plaza fija como administrativa en un hospital y reconoce que su trayectoria no ha sido la habitual y que durante muchos años dejó en segundo plano su desarrollo profesional. Madre de dos hijos, hoy de 29 y 31 años, asegura que el cuidado de su familia condicionó sus decisiones. "Me dediqué a ellos y a su futuro y me olvidé un poco de mí", afirma. Precisamente esa dedicación familiar, que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, retrasó su idea de completar una carrera profesional propia.

Sobre la presencia de mujeres en distintas titulaciones, señala que en estudios como Enfermería siempre ha habido una mayoría femenina, mientras que en las ingenierías ocurre lo contrario. "En ingenierías hay muchas menos chicas. Tengo una sobrina que estudia Ingeniería Química y es la única mujer de su clase", explica. A su juicio, todavía persiste la percepción de que algunas carreras "son demasiado difíciles para ellas", lo que lleva a muchas estudiantes a optar por titulaciones más vinculadas al ámbito sanitario, educativo o social.

En el caso de la Fisioterapia, considera que en los últimos años se ha avanzado hacia una mayor paridad, aunque destaca que "hay muchos chicos por el tema deportivo, porque algunos sueñan con trabajar como fisios de un equipo de fútbol". También subraya la dureza de algunas áreas de la profesión, especialmente en el ámbito hospitalario. "Se trabaja con pacientes muy delicados, incluso con niños que sabes que tienen un periodo de vida muy corto, y eso es muy duro", relata.

A punto de cumplir 60 años, María Dolores asegura que retomar los estudios fue posible gracias al apoyo de su entorno. "Me metieron el gusanillo porque confiaban en mi potencial, y parece que sí se puede", concluye.