La inflación sube ligeramente en Córdoba... antes del fuerte repunte del combustible por la Guerra contra Irán

Los precios subieron de forma contenida en febrero en Córdoba, todavía antes del repunte de costes energéticos que se está dejando notar tras la escalada bélica en Oriente Próximo y que ya empieza a trasladarse a algunos productos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC cerró febrero en la provincia con una tasa interanual del 2,2%.

El INE sitúa además a Córdoba con una tasa mensual del 0,5% (febrero sobre enero) y con un acumulado en lo que va de año del 0,0%. Esto último significa que, tras el descenso registrado en enero (cuando el acumulado era del -0,5%), el aumento de febrero compensa esa bajada y deja el indicador prácticamente plano en el arranque de 2026. La inflación interanual, por su parte, sube dos décimas respecto a enero.

Qué sube más y qué baja en un año

En los últimos doce meses, los grupos que más han encarecido sus precios en Córdoba son restaurantes y servicios de alojamiento (6,0%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,4%) y seguros y servicios financieros (3,8%). También se sitúan por encima de la media provincial alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%) y productos de higiene y cuidado personal (3,2%). La enseñanza registra una subida del 2,7%.

Un grupo de clientes, en la recepción de un hotel de la ciudad de Córdoba / A.J. GONZÁLEZ

En el lado contrario, vestido y calzado baja un 3,2% en tasa interanual y el transporte cae un 0,3%, mientras que información y comunicaciones se mantiene sin cambios. También quedan por debajo de la media provincial vivienda, agua y electricidad (0,7%), muebles y artículos del hogar (1,0%), ocio y cultura (0,9%) y sanidad (0,6%).

Evolución en lo que va de año

Si se compara el acumulado de enero y febrero, destaca el efecto de las rebajas: vestido y calzado se desploma un 14,4%. También bajan ocio y actividades recreativas (-2,7%) y, de forma leve, el transporte (-0,2%).

En el otro extremo, suben con fuerza bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y comunicaciones (2,3%). También aumentan cuidado personal (1,6%), seguros y servicios financieros (1,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,1%) y hostelería (1,0%). La sanidad sube un 0,6%, mientras que vivienda y menaje apenas varían (0,1%) y la enseñanza se mantiene estable.

Comparación con España y Andalucía

La tasa interanual de Córdoba (2,2%) se sitúa una décima por debajo de la media nacional (2,3%) y de la andaluza-

Un hombre reposta en una gasolinera de Córdoba. / Manuel Murillo

A nivel nacional, el INE señala que uno de los grupos que tiró a la baja fue vivienda, por la bajada de la electricidad, mientras que empujaron al alza restaurantes y alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas. La inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) subió una décima y se situó en el 2,7%, el nivel más alto desde julio de 2024. En evolución mensual, el IPC general en España aumentó un 0,4% en febrero.