Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 13 de marzo de 2026

Presentación

Programa de Mejora y Actualización Directiva

Sesión impartida por Miguel Ángel Guisado en la que se reflexionará sobre el liderazgo, la gestión y la toma de decisiones en entornos empresariales, ofreciendo una mirada práctica centrada en claves de transformación de contenido, datos e intención para el alto impacto.

LUCENA. Casa de los Mora (sala Entrepatios). San Pedro, 52. De 12.00 a 14.00 horas.

Ópera

‘Macbeth’, de Giuseppe Verdi

Macbeth, ópera de Giuseppe Verdi, Libreto de Francesco María Piave con material adicional de Andrea Maffei. Basado en la obra homónima de William Shakespeare. Reparto: Javier Franco (Macbeth), Carmen Solís (Lady Macbeth), Alejandro López (Banquo), Santiago Vidal (Macduff – Malcom), Lucía Tavira (Dama de Lady Macbeth). Con la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba, bajo la dirección de Alejandro Muñoz.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Avda. Gran Capitán. 20.00 horas.

Recital

Actuación flamenca

Recital flamenco en el que intervendrá la artista Esperanza Garrido, al cante, acompañada de Miguel Ángel Cortés, a la guitarra. Acceso libre hasta completar el aforo del local.

CÓRDOBA. Sede Rincón de las Beatillas. Ocaña, 4. 21.30 horas.

Música contemporánea

Actúa Manuel Guillén y Lorenzo Triviño

Un viaje con dos violines por la Península Ibérica, concierto del dúo de violines, Manuel Guillén y Lorenzo Triviño, dentro del Festival de Música Contemporánea de Córdoba.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Ángel de Saavedra, 1. 20.00 horas.

Existe un río

Presentación de la pieza ‘Amanecer alto cielo’

Se presenta la pieza Amanecer alto cielo, del artista Nazario Díaz. La propuesta escénica se incluye dentro del ciclo Existe un río, comisariado por Marisa Lull. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. La Caja Negra del C3A. Fernando de Magallanes, s/n. 20.00 horas.

Muestra de Teatro aficionado

Puesta en escena de ‘Poker de damas’

La compañía Al- Teqoa Teatro pone en escena Poker de damas, de Charo FLores, adaptación de Ana Vega Girón.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Cultura en red

Monólogo de Pepi Mantas

Violeta: la flor que no se marchita, monólogo teatral de Pepi Mantas.

CÓRDOBA. Asoc. Entre Quijote y Sancho. Avda. de Libia, 5. 20.00 horas.

Teatro infantil

‘Entre fábulas y leyendas’

Entre fábulas y leyendas, a cargo de la compañía Uno teatro. Interpretación y manipulación de marionetas: Alejandro Bueno y Nieves Palma. Un espectáculo didáctico y divertido, con actores y marionetas de diferentes técnicas de construcción y manipulación que consigue entusiasmar y disfrutar aprendiendo en familia. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Municipal Naranjo. Díaz Huertas, 21. 18.00 horas.

Presentación

‘Septiembre en Re menor’

Presentación del poemario Septiembre en Re menor, de Ana Requena, galardonado con el XIX Premio Internacional de Poesía Leonor de Córdoba. Contará con las intervenciones de Elena Cobos, Antonio Varo Baena y la propia autora, Ana Requena.

CÓRDOBA. Biblioteca Cántico. Avda. América s/n. 19.00 horas.

Conciertos de invierno

Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

Conciertos extraordinarios en la Mezquita-Catedral, diseñados especialmente para acompañar el tiempo de Cuaresma que llegará a diferentes parroquias e iglesias e Córdoba.

CÓRDOBA. Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Historiador Dozy, 20. 21.00 horas.

Día Internacional de las mujeres

Proyección de la película ‘La buena esposa’

Cinefórum proyectará la película La buena esposa, dirigida por Björn Runge y protagonizada por Glenn Close y Jonathan Pryce.

CÓRDOBA. Sede de la Asociación Vecinal Los Ángeles. El Pesca, 1. 18.00 horas.

Espectáculo

‘Todas las mujeres que habito’

Espectáculo creado e interpretado por Ángela Conde, homenaje a las mujeres invisibles, las madres, las abuelas y las hijas, las que cuidaron en silencio y las que callaron por miedo. Texto escrito por Ángela Conde con la supervisión de Alejandra Jiménez-Cascón, y dirigido por Montse Rangel, es un viaje al pasado para entender el presente y mirar al futuro. Una historia sobre la reparación de la memoria de las mujeres.

HINOJOSA DEL DUQUE. Auditorio Municipal. Miguel Hernández, s/n. 21.00 horas.

Lectura y presentación

‘Trigésimo Octavo Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2025’

Lectura poética y presentación de los galardonados en el Trigésimo Octavo Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2025, que contará con la presencia del ganador, Hugo Mujica y de la ganadora del Premio a la Creación Joven, Leonor Pataki.