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La hermandad del Cristo de Gracia culmina el tratamiento de anoxia a su paso procesional contra agentes biológicos

La empresa Anticimex retira la burbuja tras completar el proceso contra insectos xilófagos

Imagen del Cristo de Gracia, que ha sido sometido a un tratamiento para eliminar la presencia de insectos xilófagos y otros organismos que puedan afectar a la madera, a cargo de la empresa especializada Anticimex. | MANUEL MURILLO

Imagen del Cristo de Gracia, que ha sido sometido a un tratamiento para eliminar la presencia de insectos xilófagos y otros organismos que puedan afectar a la madera, a cargo de la empresa especializada Anticimex. | MANUEL MURILLO

Francisco Mellado

Córdoba

La hermandad del Cristo de Gracia ha culminado el tratamiento de anoxia al que ha sido sometido en los últimos meses el paso procesional de sus titulares, el Santísimo Cristo de Gracia y María Santísima de los Dolores y Misericordia.

Según informa la hermandad, a través de un comunicado, con esta intervención se ha llevado a cabo una actuación preventiva destinada a garantizar la correcta conservación del conjunto, protegiendo su estructura y elementos decorativos frente a posibles agentes biológicos.

Creación de una atmósfera sin oxígeno

El proceso, desarrollado en condiciones controladas, ha consistido en la creación de una atmósfera sin oxígeno que permite eliminar la presencia de insectos xilófagos y otros organismos que puedan afectar a la madera.

Se trata de una técnica segura y respetuosa con los materiales originales, ampliamente empleada en la conservación del patrimonio artístico por su eficacia y por no alterar las características estructurales ni estéticas de las piezas. Una vez finalizado el tratamiento, la multinacional Anticimex encargada de los trabajos ha procedido a retirar la burbuja de anoxia y a realizar un tratamiento preventivo sobre la madera porosa del paso, con el objetivo de evitar futuros ataques de insectos xilófagos y reforzar así la protección del conjunto.

Con la conclusión de estos trabajos, la hermandad informa a sus hermanos, fieles y devotos de que el paso procesional vuelve a encontrarse en óptimas condiciones de conservación, reafirmando el compromiso de la corporación con el cuidado y la preservación de su patrimonio histórico y devocional.

Noticias relacionadas y más

En este sentido cabe recordar, que la hermandad ha restaurado recientemente la peana barroca del Cristo de Gracia, trabajos ejecutados por el restaurador José Luis Ojeda, dentro del programa de subvenciones para la restauración del patrimonio cofrade de la Diputación de Córdoba 2024.

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