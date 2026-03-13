Solidaridad
Fundación La Caixa aporta 10.000 euros a Cáritas Córdoba para ayudar a las familias afectadas por el temporal
La campaña de emergencia en la provincia roza ya los 50.000 euros y permitirá reforzar la atención a hogares dañados por las inundaciones, alquileres, enseres básicos y apoyo a temporeros
Cáritas Diocesana de Córdoba ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para reforzar la campaña de emergencia puesta en marcha tras las recientes inundaciones en la provincia. Gracias a este acuerdo, la entidad social de la Iglesia ha recibido una aportación de 10.000 euros destinada a apoyar a las familias damnificadas.
Según ha explicado Cáritas Córdoba en una nota de prensa, esta colaboración permitirá ampliar la respuesta que ya se está prestando a personas que han sufrido daños en sus viviendas, han perdido enseres básicos o han visto desaparecer temporalmente su medio de vida, con especial incidencia en trabajadores temporeros vinculados al sector agrícola.
Ayuda para viviendas, alimentación y alquileres
Las aportaciones reunidas dentro de la campaña de emergencia ya están permitiendo atender necesidades urgentes de las familias afectadas. Entre ellas figuran la cobertura de alimentación, ropa, productos de farmacia y enseres del hogar, así como la reparación de viviendas dañadas por las inundaciones.
Además, la iniciativa contempla apoyo para el pago de alquileres a aquellas familias que se han visto obligadas a abandonar temporalmente sus casas, así como acompañamiento a personas que todavía no han podido recuperar la normalidad tras perder su empleo en el campo a consecuencia del temporal.
El director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha agradecido la implicación de entidades y ciudadanía ante esta situación. “La recuperación de las familias afectadas será un proceso largo, pero la solidaridad que estamos recibiendo está siendo fundamental para que sepan que no están solas”, ha señalado. También ha subrayado que “gracias al apoyo de entidades como Fundación ‘la Caixa’ podemos acompañar a quienes más lo necesitan en un momento especialmente difícil”.
Una campaña de emergencia que ya roza los 50.000 euros
Por su parte, María José Torres, directora de área de CaixaBank, ha destacado el compromiso social de la entidad y de la Fundación La Caixa con los territorios en los que está presente. “Desde la Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, queremos estar cerca de las personas cuando más lo necesitan. Esta colaboración con Cáritas Diocesana de Córdoba refleja nuestro compromiso con la atención a las situaciones de emergencia y con el acompañamiento a las familias más vulnerables, especialmente en momentos tan complejos como los provocados por este temporal”, ha afirmado.
La campaña Emergencia-Atención integral a familias damnificadas por el temporal en Córdoba ha recaudado ya casi 50.000 euros, una cantidad que se destinará a la recuperación de muchas de las familias afectadas, que necesitarán un acompañamiento prolongado en el tiempo para reconstruir sus vidas, según ha detallado Cáritas.
La entidad de ayuda humanitaria ha agradecido la solidaridad mostrada por personas, empresas e instituciones, una respuesta que -aseguran- está permitiendo sostener la atención en uno de los momentos más delicados para muchas familias de la provincia.
