Las flores de plástico invaden el casco histórico de Córdoba: una moda barata que preocupa a guías y vecinos

Apartamentos turísticos, establecimientos de hostelería, tiendas de recuerdos e incluso algunos particulares. Muchos se han sumado a la moda barata de la flor de plástico en el casco histórico de Córdoba, un horror decorativo cuya proliferación denuncian los guías turísticos y los vecinos y que se acentúa en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Ana Recio, de la Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio (APIT), relata que todo esto empezó hace dos años en la Plaza de la Agrupación de Cofradías, donde un establecimiento tiró de flores de plástico para decorar su fachada: "El problema es que aquello lejos de eliminarse, se ha ido expandiendo", lamenta. Lo mismo opina Juan José Giner, presidente del consejo de distrito Centro: "Cada vez hay más macetas de plástico; eso no es Córdoba y es una lástima que el turista que entre al casco por la Puerta de Almodóvar se lleve esa impresión", apunta.

Guías turísticos y vecinos alertan de la invasión de flores de plástico en el casco histórico / Víctor Castro

La moda está tan extendida que es rara la calle de la judería que no alberga alguna bungavilla o alguna flor plasticosa y no se libran de la tendencia ni las callejas menos transitadas: "Hay un establecimiento que tiene incluso una catarata de geranios que eso es ya morir por dios y un callejón, junto al teatro Ángel de Saavedra, que yo la llamo el fake flower street, o sea, la calleja de las flores falsa". Es cierto que alguna que otra planta de plástico puede dar el pego y hay que mirarla dos veces para saber si es natural o no, pero otras son directamente horrorosas.

Una mala publicidad

"Supongo que lo hacen por decorar, pero eso no es buena publicidad para nadie, ni para sus negocios ni para la ciudad", dice esta guía turística. Y es que ni siquiera ahora que llega la primavera son sustituidas por plantas naturales. "Comprendo que no todo el mundo puede pagar y mantener plantas naturales, pero ¡que no pongan nada! Menos es más, no estamos pidiéndole a nadie que ponga ninguna flor, que no pongan nada. Mira, la calle Judíos es preciosa con esas paredes blancas, con esa simplicidad, es maravillosa y no tiene ni una flor; vamos a respetar nuestro patrimonio y nuestra historia", concluye diciendo esta guía.

Flores de plástico y decoración de plástico en el casco histórico / Víctor Castro / COR

Demanda al Ayuntamiento

La asociación y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) dicen haber hablado ya "sin éxito" con el Ayuntamiento y, en concreto, con el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) que entiende que eso no es materia de su competencia y que no puede decirle a nadie cómo decorar su casa o su establecimiento.

El presidente del consejo de distrito Centro considera que sí que caben algunas acciones municipales: desde una ordenanza de vía pública que aluda a esos elementos decorativos, hasta un bando o una llamada de atención pública del alcalde. "Eso podría ser eficaz que el alcalde llamase la atención sobre ese aspecto y que los aludidos sintieran vergüenza de poner esas flores de plástico", comenta Giner.

"Intentamos hablar con el Ayuntamiento diciéndoles que eso no podía ser en una ciudad como Córdoba, además, en la zona que es Patrimonio de la Humanidad, y que como guías lo único que estamos es esquivando esas calles con nuestros grupos porque nos da vergüenza ajena", añade Ana. Lo peor de todo, según esta profesional con casi 30 años de experiencia, es que la gente se está yendo de Córdoba "horrorizada" y que esas personas transmitirán esas sensaciones a sus familias y amigos. "Esto es un perjuicio para la ciudad tremendo y para mí es una traición a Córdoba y a todos los cordobeses que durante años han luchado y luchan para engalanar la ciudad, hasta llegar al punto de que la flor en Córdoba es una seña de identidad y ahora vienen estos cuatro que nos van a hundir".