El Festival del Aceite: productores y almazaras muestran en Córdoba la diversidad del AOVE y sus beneficios

El Festival del Aceite Córdoba Virgen Extra ha arrancado finalmente este viernes en la plaza de Las Tendillas tras el aplazamiento provocado por el temporal, que obligó a suspender la cita en su fecha inicial. El evento regresa así al centro de la capital para celebrar durante tres jornadas uno de los productos más emblemáticos de la provincia: el aceite de oliva virgen extra.

La feria reúne a productores, almazaras y entidades vinculadas al sector en un encuentro que combina gastronomía, promoción económica y divulgación del AOVE cordobés, considerado uno de los mejores del mundo. Durante el fin de semana, el público podrá participar en catas dirigidas, asistir a demostraciones culinarias y recorrer los distintos puestos instalados en Las Tendillas, donde las marcas y productores muestran sus aceites.

Moisés López, de la firma Cladivm, integrada en la Denominación de Origen Priego de Córdoba, explica que este es el tercer año consecutivo que participan en la feria. "Creemos que es un evento muy importante para dar a conocer nuestros productos. Siempre estamos intentando promocionarlos en ferias internacionales, pero muchas veces se nos olvida hacer también este tipo de eventos para los cordobeses".

A su juicio, todavía existe cierto desconocimiento sobre la diversidad del aceite de oliva virgen extra que se produce en la provincia. "Aquí todavía se aprende mucho, porque no conocemos ni de cerca toda la variedad de aceites y marcas que tenemos. Este tipo de ferias sirven para educar e informar a la gente sobre los pedazos de productos que hay en Córdoba".

Las marcas ofrecen aceite en sus estands. / Víctor Castro

También destaca la importancia de acercar la cultura del aceite a las nuevas generaciones. "Que haya colegios con niños pequeños participando es muy positivo, porque estamos sembrando la semilla. Eso al final es lo más importante".

La empresa exporta a más de veinte países, por lo que reconoce que la situación internacional genera incertidumbre. "La incertidumbre es mala para la exportación. Cuando hay dudas sobre aranceles o sobre la situación mundial, algunos clientes cancelan pedidos", afirma. A pesar de ello, considera que el aceite de oliva virgen extra sigue ganando presencia en mercados internacionales: "En muchos países, sobre todo en Asia, están empezando a consumir aceites de alta calidad porque cada vez se conocen más los beneficios para la salud".

Entre sus productos, destaca tres aceites. "Trabajamos con hojiblanca, picual y picudo. Somos los únicos dentro de la DOP Priego de Córdoba que ofrecemos picual, además del picudo, que es la variedad autóctona de la zona", afirma.

José Manuel Palacio, de la empresa familiar Palacio Gutiérrez, con base en Montalbán y envasadora en Aguilar de la Frontera, participa por primera vez en esta feria. "La feria se está dando muy bien, está acompañando el tiempo, hay mucha gente y es un día muy agradable". Según explica, uno de los productos que más está demandando el público es el aceite sin filtrar. "La gente nos pide mucho el aceite de primera prensa, el sin filtrar, y también el ecológico. Está teniendo muy buena aceptación", asegura.

Actividades infantiles dentro de la feria. / Víctor Castro

La empresa también distribuye aceite a bares, restaurantes y comercios, por lo que nota directamente el aumento de costes. "Se está notando el encarecimiento de todo: el gasoil, el cartonaje, el cristal… ya nos están avisando de que lo próximo vendrá más caro", lamenta.

Pilar Romero, representante de la almazara Aceites de Oliva del Sur, de Bujalance, explica que la empresa lleva participando en el festival desde sus primeras ediciones y en su estand ofrecen una amplia variedad de aceites. "Tenemos cornicabra, arbequina, arbosana, picual ecológico y también el picual 30, que es un aceite especial que ha recibido premios", afirma y sobre los sabores destaca que cada consumidor tiene sus preferencias. "El picual 30 tiene un toque más picante, pero a mí personalmente me gustan más los aceites frutados como la arbequina o la arbosana".

Respecto a la campaña del aceite, señala que las lluvias han alargado la temporada. "La campaña se ha extendido bastante por las lluvias, pero en nuestra zona el agua ha venido bien y no ha hecho demasiado daño", por lo que esperan contar con un buen fruto este año.