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Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 14 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rosario Misas Fernández

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Caramé Ruiz

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisca Rubio Rubio

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María Inmaculada Rivas Arjona

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Estela Laorden Guzmán

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La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

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