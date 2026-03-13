Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 13 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 14 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rosario Misas Fernández
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Caramé Ruiz
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisca Rubio Rubio
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María Inmaculada Rivas Arjona
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Estela Laorden Guzmán
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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