Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular
Ejercicio, alimentación equilibrada y control del estrés: claves para la salud cardiovascular, según el hospital Quirónsalud Córdoba
Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular, el servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba insiste en la importancia de reducir los factores de riesgo, que provocan más del 90% de los infartos
La prevención y el control de los factores de riesgo cardiovascular son fundamentales para reducir la aparición de infartos y otras enfermedades del sistema circulatorio, así como para favorecer una vida más larga y saludable. Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se celebra mañana, el servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba ha insistido en la importancia de adoptar hábitos de vida saludables y fomentar la concienciación social sobre estas patologías, que continúan siendo la principal causa de mortalidad en el mundo.
La doctora Soledad Ojeda, jefa de servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba ha explicado que proteger la salud del corazón pasa, en gran medida, por incorporar rutinas saludables en el día a día. Entre ellas, ha destacado seguir una alimentación equilibrada basada en frutas, verduras y productos frescos, limitar el consumo de grasas saturadas, sal, alimentos ultra procesados y azúcares añadidos, y mantener una actividad física regular.
Ejercicio cinco días a la semana
En este sentido, la especialista ha recordado que se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado al día, cinco días a la semana. A ello se suma la importancia de evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol, dos factores que influyen de forma directa en la salud cardiovascular. Asimismo, la doctora Ojeda ha subrayado que cuidar el corazón también implica prestar atención a otros aspectos como el control del estrés, mantener un peso adecuado y acudir a revisiones médicas periódicas que permitan vigilar parámetros como la presión arterial, los niveles de colesterol o la glucosa en sangre.
Riesgo de infartos
Según ha señalado, más del 90% de los infartos están relacionados con factores de riesgo como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes o la obesidad. “La buena noticia es que la mayoría de estos factores son modificables, por lo que adoptar hábitos saludables puede reducir de forma muy significativa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares”, ha indicado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que las enfermedades cardiovasculares engloban distintos trastornos que afectan tanto al corazón como al sistema circulatorio, entre ellos la enfermedad cerebrovascular, la arteriopatía periférica, la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar.
Con motivo de esta jornada, el Hospital Quirónsalud Córdoba ha instalado una mesa informativa en la que profesionales del centro han ofrecido recomendaciones para el cuidado del sistema cardiovascular. En esta iniciativa han participado la doctora Beatriz Marín, especialista en Medicina Preventiva, junto con enfermeros y cardiólogos del hospital, quienes han atendido a pacientes y visitantes resolviendo dudas y realizando controles de tensión arterial y colesterol.
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