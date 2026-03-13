Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hito Reina SofíaInvestigación AdamuzBrecha de género UCOSeguridad Mezquita-CatedralConvento ReginaDesahucio madreEl tiempo Semana SantaOvarios poliquísticosDespedidas de solteroFestival AOVE
instagramlinkedin

En la avenida de Cádiz

Un hombre agrede con un cuchillo a agentes de la Policía Nacional en Córdoba y es detenido con un hacha en la mochila

El arrestado, que portaba un cuchillo, fue puesto a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso en prisión, acusado de lesiones y atentado contra la autoridad

Tráfico en la avenida de Cádiz.

Tráfico en la avenida de Cádiz. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La intervención acabó con dos agentes heridos leves y un detenido que ya ha ingresado en prisión. La Policía Nacional de Córdoba ha detenido en el Sector Sur a un hombre tras agredir a dos agentes con un cuchillo durante una intervención policial.

Según fuentes del cuerpo, los hechos ocurrieron alrededor de las 14.00 horas del 8 de marzo en la avenida de Cádiz. Varias llamadas alertaron al 091 de la presencia de un varón visiblemente alterado en plena vía pública y de que llevaba un hacha en la mochila.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes y, al intentar retirarle la mochila, se produjo un forcejeo. En ese momento, el hombre arremetió con un cuchillo que portaba, causando heridas leves a dos policías. Finalmente, los agentes lograron inmovilizarlo y proceder a su detención.

Archivo - Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional / EUROPA PRESS

El arrestado fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión. Se le atribuyen, en principio, un delito de lesiones y otro de atentado contra agentes de la autoridad.

Noticias relacionadas y más

Desde la Policía Nacional han precisado que estos hechos no guardan relación con ningún intento de agresión a su expareja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  4. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  5. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  6. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  7. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  8. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)

Una nueva alta hospitalaria reduce a tres el número de ingresados casi dos meses después del accidente de Adamuz

Una nueva alta hospitalaria reduce a tres el número de ingresados casi dos meses después del accidente de Adamuz

Un hombre agrede con un cuchillo a dos policías y es detenido con un hacha en la mochila

Un hombre agrede con un cuchillo a dos policías y es detenido con un hacha en la mochila

El asno andaluz, protagonista de unas jornadas educativas en Córdoba que acercan la historia y el valor rural a 2.800 escolares

El Festival del Aceite: productores y almazaras muestran en Córdoba la diversidad del AOVE y sus beneficios

La Mezquita-Catedral de Córdoba instalará escáneres de rayos X y arcos detectores de metales para reforzar la seguridad

La Mezquita-Catedral de Córdoba instalará escáneres de rayos X y arcos detectores de metales para reforzar la seguridad

Ya hay fecha para la reapertura de La Ciudad de los Niños y las Niñas tras el cierre por las borrascas sufridas

Ya hay fecha para la reapertura de La Ciudad de los Niños y las Niñas tras el cierre por las borrascas sufridas

David, padre de una niña trasplantada en el Reina Sofía: "Es mitad malagueña y mitad cordobesa, nació en Málaga y volvió a nacer en Córdoba"

David, padre de una niña trasplantada en el Reina Sofía: "Es mitad malagueña y mitad cordobesa, nació en Málaga y volvió a nacer en Córdoba"

El Reina Sofía de Córdoba logra un nuevo hito: usa cirugía robótica en una extracción hepática para trasplantar a una bebé

El Reina Sofía de Córdoba logra un nuevo hito: usa cirugía robótica en una extracción hepática para trasplantar a una bebé
Tracking Pixel Contents