En la avenida de Cádiz
Un hombre agrede con un cuchillo a agentes de la Policía Nacional en Córdoba y es detenido con un hacha en la mochila
El arrestado, que portaba un cuchillo, fue puesto a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso en prisión, acusado de lesiones y atentado contra la autoridad
La intervención acabó con dos agentes heridos leves y un detenido que ya ha ingresado en prisión. La Policía Nacional de Córdoba ha detenido en el Sector Sur a un hombre tras agredir a dos agentes con un cuchillo durante una intervención policial.
Según fuentes del cuerpo, los hechos ocurrieron alrededor de las 14.00 horas del 8 de marzo en la avenida de Cádiz. Varias llamadas alertaron al 091 de la presencia de un varón visiblemente alterado en plena vía pública y de que llevaba un hacha en la mochila.
Hasta el lugar se desplazaron los agentes y, al intentar retirarle la mochila, se produjo un forcejeo. En ese momento, el hombre arremetió con un cuchillo que portaba, causando heridas leves a dos policías. Finalmente, los agentes lograron inmovilizarlo y proceder a su detención.
El arrestado fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión. Se le atribuyen, en principio, un delito de lesiones y otro de atentado contra agentes de la autoridad.
Desde la Policía Nacional han precisado que estos hechos no guardan relación con ningún intento de agresión a su expareja.
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