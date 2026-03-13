Las despedidas de soltero en Córdoba: qué no se puede hacer y cuáles son las multas de la nueva ordenanza

El Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer la nueva ordenanza municipal de convivencia que entra en vigor este mismo mes de marzo y que introduce varias normas que afectan directamente a celebraciones en la vía pública, como las despedidas de soltero, un fenómeno que en los últimos años ha generado debate en la ciudad.

Aunque el texto no menciona expresamente este tipo de celebraciones, sí establece prohibiciones y sanciones sobre comportamientos habituales en algunas despedidas, como el consumo de alcohol en la calle, el uso de disfraces sexuales o los actos que alteren la convivencia ciudadana.

Beber alcohol en la calle

La ordenanza prohíbe la permanencia o concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos fuera de las zonas habilitadas por el Ayuntamiento, salvo durante fiestas populares oficialmente autorizadas.

Esta medida afecta a reuniones festivas en plazas o calles del centro, una práctica habitual en algunas despedidas de soltero.

Además, se establecen otras restricciones:

Los establecimientos no pueden vender alcohol para consumir fuera del local.

del local. Tampoco pueden dispensarlo fuera del horario permitido .

. Se prohíbe el suministro de bebidas mediante encargos telefónicos o telemáticos para consumir en la vía pública.

Las sanciones por estas conductas pueden alcanzar:

Hasta 750 euros en el caso de infracciones leves.

en el caso de infracciones leves. Entre 750 y 1.500 euros si se consideran graves o hay reincidencia.

La Policía Local también podrá retirar e intervenir las bebidas y envases utilizados en la vía pública.

Bebidas alcohólicas en la calle. / Córdoba

Disfraces sexuales

Uno de los puntos que afecta directamente a algunas despedidas es la prohibición de transitar por la calle con vestimenta inapropiada:

Sin ropa o únicamente en ropa interior .

. Con complementos o disfraces que representen genitales .

. Con muñecos u objetos de carácter sexual.

Estas conductas se consideran usos inadecuados del espacio público y pueden ser sancionadas con multas de hasta 750 euros.

En estos casos, los agentes primero requerirán a las personas implicadas que cesen en su conducta antes de proceder a denunciar.

Una despedida de soltero en la Feria de Córdoba. / SANCHEZ MORENO

Prohibidos actos obscenos

La ordenanza también sanciona:

Actos de exhibición obscena .

. Prácticas sexuales en la vía pública cuando afecten a la convivencia.

Estas conductas se consideran infracciones graves cuando se produzcan cerca de zonas residenciales, centros educativos o parques infantiles, con sanciones que pueden llegar a 1.500 euros.

Protección especial en zonas sensibles

El Ayuntamiento podrá declarar determinadas áreas como "zonas de especial protección" si se producen alteraciones graves de la convivencia.

Entre ellas se incluyen espacios cercanos a:

Centros sanitarios

Colegios

Parques infantiles

Residencias de mayores

Si una infracción se comete en estas zonas, la sanción se impondrá en su mitad superior, lo que incrementa las multas.

Una despedida de soltera en una cruz de mayo. / AJ González

Daños al mobiliario urbano

La ordenanza endurece también las sanciones por conductas vandálicas que puedan realizarse.

Entre ellas:

Dañar bancos, farolas o señales .

. Alterar paradas de autobús.

de autobús. Manipular papeleras o contenedores .

o . Dañar árboles o plantas en parques y jardines.

Las multas pueden ir de 750 a 1.500 euros, y hasta 3.000 euros si se generan riesgos para la seguridad o daños en monumentos o edificios protegidos.

Un intento de frenar conductas incívicas

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento busca proteger el uso del espacio público y la convivencia ciudadana, especialmente en zonas turísticas y residenciales donde se han producido quejas vecinales por comportamientos incívicos.

Aunque las despedidas de soltero no quedan prohibidas como tal, el nuevo marco normativo limita varias de las prácticas que tradicionalmente han acompañado a este tipo de celebraciones en la vía pública.