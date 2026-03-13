David, padre de una niña trasplantada en el Reina Sofía: "Es mitad malagueña y mitad cordobesa, nació en Málaga y volvió a nacer en Córdoba"

Laura tiene un año y tres meses y una energía desbordante. Casi ajena al lugar en el que se encuentra, el edificio de gobierno del hospital Reina Sofía de Córdoba, Laura juega con su muñeca, relata con media lengua aquello que se le pasa por la cabeza y pasa de los brazos de su madre a los de su tía y de ahí a los de su padre en cuestión de segundos. Pero lo más importante de todo es que Laura es una niña completamente sana. Y esto es posible gracias a los profesionales del hospital cordobés, pero también gracias a su tía, también nombre Laura, que cuando la pequeña tenía cinco meses no dudó en donarle parte de su hígado para revertir la atresia de las vías biliares con la que había nacido la bebé.

Ya ha pasado un año de una intervención que fue histórica, pues el hospital, en su afán por reafirmarse como centro de referencia en el mundo de los trasplantes, utilizó por primera vez cirugía robótica para extraer parte del hígado de Laura para luego trasplantarlo en su sobrina. David Jiménez de la Plata, padre de la pequeña, reconocía este viernes que su hija es "medio malagueña y medio cordobesa", pues nació en Málaga, pero en Córdoba "volvió a nacer".

Laura, completamente sana y revoltosa, este viernes en el Reina Sofía. / Manuel Murillo

David recuerda cómo, a los dos meses de nacer, les llamaron para decirles que tenían que llevar a su niña a Córdoba. "Fue de la noche a la mañana, veníamos para cinco días y estuvimos cinco meses. Fueron momentos muy duros", reconoce el padre de Laura, que añade que a pesar de todo eso, "ahí estaba la súper tita para darle su poquito de hígado". Ahora, verla caminar, jugar o con su color de piel normal, pues la enfermedad le provocaba un color amarillento, se antoja casi como un milagro.

Tanto David como María de Haro, madre de Laura, agradecen a la sanidad pública y a los profesionales del hospital todo lo que ha hecho. El padre, en este punto, incide en lo habitual que nos parece que "las puertas de un hospital estén abiertas para todo el mundo, pero eso no ocurre en todos los sitios".

Laura, tía y donante: "No lo dudé ni un momento"

Laura, tía materna de la pequeña y su donante, reconoce que no dudó "ni un momento" en someterse a la cirugía por su sobrina. "No hay más que verla con la energía que tiene, merece la pena", cuenta Laura, que reconoce que la operación no deja de ser "una cirugía mayor" y que la recuperación "duele". Sin embargo, añade, "no deja de ser un dolor que pasa" y ahora "ya hago vida normal".

Laura y Laura, tía y sobrina, este viernes en el Reina Sofía. / Manuel Murillo

"Dentro de todo lo duro que fue, tengo que resaltar el calor humano que recibimos en todo momento", añade María, madre de Laura, que ha calificado al personal sanitario del hospital cordobés como un auténtico "sostén" en esos días complicados. "Ver que mi niña está bien, que no para, que se hace grande, merece la pena. Todo lo que hemos vivido merece la pena por ella", comentaba emocionada María, consciente "de la suerte que hemos tenido por estar donde estamos".