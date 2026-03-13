El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia

Ni sol asegurado ni Semana Santa pasada por agua. Cofrades y devotos van a tener que estar pendientes del cielo en Córdoba hasta última hora según las primeras proyecciones sobre la meteorología en la capital del 29 de marzo al 5 de abril, o lo que es lo mismo de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.

Estas previsiones dibujan una semana muy variable que, si bien aleja el fantasma del temporal, apunta a la posibilidad de inestabilidad en el tramo central de la Semana de Pasión.

A dos semanas de que las procesiones tomen las calles de la capital, ni la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ni otros portales especializados apuntan “un sí o un no rotundo” a la posibilidad de lluvia. En lo que sí coinciden es en señalar que será una semana con altibajos.

¿Dos días con lluvia en Semana Santa?

Este viernes 13 de marzo el único que se atreve a aventurar una previsión es el pronóstico extendido de AccuWeather. Este portal apunta a un inicio de la Semana Santa sin riesgo de precipitaciones, aunque observa un repunte claro del riesgo a partir del Jueves Santo.

Así, de Domingo de Ramos al Lunes Santo la probabilidad de precipitaciones se cifra en un 25%, mientras que el Jueves Santo, 2 de abril, se incrementa hasta el 70 por ciento, y el Viernes Santo, 3 de abril, baja al 56 por ciento.

Carrera oficial, en un día de lluvia en Córdoba. / MANUEL MURILLO

A partir del sábado el escenario mejora con una probabilidad de lluvias del 20%, la misma cifra que el Domingo de Resurrección.

En el caso del Jueves Santo, el pronóstico da un 70 por ciento de probabilidad de precipitaciones durante el día, que se rebaja al 65% por la noche, con chubascos y tormentas más extendidos. Mientras que el Viernes Santo, la lluvia podría concentrarse en el tramo de la tarde, coincidiendo con la salida de las hermandades.

Precipitaciones a las puertas del Domingo de Ramos

Otra señal de la inestabilidad que rodea a la meteorología de la Semana Santa este año es la previsión de las jornadas previas al Domingo de Ramos. Portales como eltiempo.es o Meteored apuntan a la llegada de nuevas borrascas a partir del viernes 20 de marzo, con lluvias que podrían prolongarse hasta el jueves 26 de marzo, un día antes del Viernes de Dolores.

En AccuWeather, por su parte, también se señala que podría llover el Sábado de Pasión, 28 de marzo, con posibilidad de algún chubasco en la mañana y lluvia en la tarde cifrada en un 71% de probabilidad.

Temperaturas contenidas

En cuanto al comportamiento de los termómetros, se espera una Semana Santa algo más fresca de lo habitual para estas fechas del año. Las mínimas se moverán en una horquilla entre los 7 y 10 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 19 grados, sin alcanzar las temperaturas templadas y primaverales más habituales de estas fechas en años anteriores.