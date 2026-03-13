Córdoba participa en un estudio europeo contra la artritis reumatoide multirresistente

El hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, junto con el Imibic, es el único centro de Andalucía y de España que está participando en el proyecto de investigación europeo MDR-RA (Multi-Drug Resistance in Rheumatoid Arthritis) sobre artritis reumatoide multirresistente, un problema de resistencia a la medicación que presentan hasta un 15% del total de las personas con artritis que reciben tratamientos con terapias biológicas. Por eso, los impulsores de este estudio tratan de lograr nuevas vías terapéuticas de medicina personalizada para mejorar el abordaje de la artritis reumatoide en este grupo concreto de población.

El Imibic de Córdoba ha acogido justamente esta semana una reunión de seguimiento de este proyecto europeo, con la asistencia de investigadores de 23 centros de 12 países del continente que participan en el estudio, entre ellos el jefe de Reumatología del hospital Reina Sofía, Alejandro Escudero.

Objetivos del proyecto

Escudero explica que el objetivo prioritario de este proyecto europeo es comprender mejor los mecanismos de resistencia a múltiples terapias biológicas en artritis reumatoide y desarrollar herramientas predictivas que permitan personalizar los tratamientos y mejorar la atención a los pacientes con esta enfermedad crónica, que sigue sin cura en la actualidad.

Asistentes en Córdoba a participantes en el proyecto europeo sobre artritis reumatoide. / CÓRDOBA

Alejandro Escudero expone que, aunque en la actualidad, existen en torno a una decena de nuevas terapias biológicas para abordar la artritis reumatoide de forma más personalizada, alrededor de un 15% de los pacientes que empiezan a recibir estas terapias dejan de responder a las mismas cuando transcurre cierto tiempo, motivo por el que se hace necesario comprender por qué ocurre esto y buscar nuevas vías terapéuticas.

Pacientes que participan en el estudio desde Córdoba

El jefe de Reumatología del Reina Sofía recalca que la aportación del hospital cordobés a este estudio multicéntrico europeo es muy significativa. Por un lado, el Reina Sofía remite datos clínicos de marcadores en sangre de casi 300 pacientes; también los datos de una cohorte de unos 95 pacientes con artritis reumatoide multirresistente y beneficiarios de terapias biológicas, además de enviar los resultados de entre 6 y 10 pacientes a los que se les va a llevar a cabo una biopsia sinovial (procedimiento médico mínimamente invasivo, utilizado para extraer una pequeña muestra de la membrana que recubre las articulaciones de la membrana sinovial para su análisis).

Con la recogida de esta biopsia se persigue identificar si alguna parte de la membrana sinovial inflamada aporta información relevante sobre por qué no resultan efectivos los tratamientos, así como sobre la evolución de la inflamación. El Servicio de Reumatología del hospital Reina Sofía es el único de Andalucía que desarrolla esta la técnica de la biopsia sinovial.

Inteligencia artificial

La información clínica y molecular de los pacientes de todos estos países será procesada mediante inteligencia artificial para crear un algoritmo predictivo integral denominado iCare-RA. Esta herramienta será fundamental para personalizar los tratamientos y mejorar los resultados clínicos en un futuro.

Esta investigación cuenta con un presupuesto de unos 8,4 millones de euros y está financiada por la Unión Europea en el marco del programa Horizon Europe y la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación de Suiza. La coordinación corre a cargo de la Universidad Humanitas de Italia, y en la investigación participa el Servicio Andaluz de Salud, a través del personal sanitario e investigador del Servicio de Reumatología del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba y del grupo GC05 Enfermedades autoinmunes sistémicas-inflamatorias crónicas del aparato locomotor y tejido conectivo del Imibic, además de instituciones académicas de Viena y Londres, hospitales de referencia europeos y asociaciones de pacientes.

Definición de artritis reumatoide

Casi un 1% de la población en general padece artritis reumatoide, precisa Escudero, que también es presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología, por lo que en la provincia de Córdoba puede haber más de 7.000 personas con la enfermedad, de las que unas 600 aproximadamente están actualmente recibiendo terapias biológicas en el hospital Reina Sofía.

Se trata de una enfermedad autoinmune que provoca inflamación crónica en las articulaciones, principalmente en las manos, muñecas y rodillas, lo que puede causar daño articular progresivo si no se trata a tiempo. Afecta más comúnmente a personas de mediana edad, siendo más habitual en mujeres.