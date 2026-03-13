El barril de Brent supera los 100 dólares y los precios siguen disparados: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El mercado del petróleo continúa desestabilizado a consecuencia del conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La consecuencia es la fluctuación del precio de la gasolina y el diésel que han saltado barrera de los 2 euros por litro y el Brent, referencia en Europa, ha vuelto a superar los 100 dólares tras insistir Jameneí en el cierre de Ormuz.

Estas subidas tienen su reflejo diario en los paneles de las gasolineras, donde el precio del litro no para de crecer, y ya registra la mayor subida en cuatro años. El precio medio del litro de gasóleo en España ha registrado una subida del 14,1% en solo una semana, hasta situarse en los 1,645 euros, con lo que alcanza su precio máximo desde finales de octubre de 2023. En el caso del precio medio del litro de gasolina, el alza fue del 7,7% frente al precio de hace una semana, para situarse en los 1,600 euros, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

De momento, el Gobierno ya ha anunciado que prepara medidas para frenar la subida de la gasolina. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que la subida del crudo tardará entre cuatro y diez días en trasladarse al precio de la gasolina y anuncia reuniones con sectores y agentes sociales para definir medidas.

Por su parte, el PP propone rebajar el IRPF y abaratar la energía para aliviar el impacto económico de la crisis internacional.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este viernes 13 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,499 y 1,939, con una diferencia de 44 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,529 y 2,099 euros, con una diferencia de 57 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 30 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,609 euros.

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,619 euros.

Plenergy (Calle Lapislazuli, 10). Precio: 1,619 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 37 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,729 euros.

Plenergy (Calle Lapislazuli, 10). Precio: 1,729 euros.

Plenergy (Avenida de la Torrecilla s/n). Precio: 1,729 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 44 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,499 euros.

E. S. Reto Ahorro (Fuente Palmera). Carretera Feuncubierta. Precio: 1,559 euros.

Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,575 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 57 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: