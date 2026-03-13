Cae una red que introducía droga en Andalucía procedente de Brasil y que operaba en Córdoba

Golpe de gran alcance al narcotráfico en Andalucía. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir droga procedente de Brasil en la península a través de Portugal para su posterior distribución en varias provincias andaluzas, entre ellas Córdoba, según ha informado el instituto armado en una nota de prensa.

La operación se ha saldado con 19 detenidos en la provincia de Granada, de los que 18 ya han ingresado en prisión, acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El presunto cabecilla fue arrestado en el aeropuerto de Málaga el pasado 6 de marzo, cuando regresaba a España en un vuelo procedente de un país de Sudamérica.

La red no solo actuaba en Granada, sino también en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. Según la investigación, la droga era adquirida en Brasil, introducida en España oculta en contenedores y trasladada después a distintos puntos de la provincia malagueña, desde donde se movía hasta Loja, en Granada.

Un zulo oculto y droga escondida en vehículos

La investigación ha destapado una estructura de ocultación especialmente sofisticada. Una vez en Granada, la organización escondía la droga en un zulo construido en un garaje propiedad del jefe del grupo. El acceso se realizaba a través de uno de los ascensores del edificio, en el que era necesario introducir un código numérico que, según la Guardia Civil, solo conocía esta persona.

Desde ese punto, la red distribuía la cocaína al resto de miembros ocultándola en los respaldos de los asientos de vehículos y en otros dobles fondos. Además de mover la droga entre provincias, los investigados también realizaban venta directa al consumidor final.

En el marco de la operación, los agentes han intervenido casi 19 kilos de cocaína, siete kilos de hachís, 500 gramos de metanfetaminas, 727 plantas de marihuana, dos kilos de picadura de marihuana envasada, cerca de cuatro kilos de sustancia de corte para mezclar con cocaína y 118 cápsulas de anabolizantes.

Armas, dinero y 17 inmuebles intervenidos

La dimensión de la red iba mucho más allá del tráfico de estupefacientes. Durante los 31 registros practicados en locales y viviendas de las cinco provincias andaluzas implicadas, la Guardia Civil se incautó de más de 200.000 euros en efectivo, diez vehículos, seis armas de fuego cortas, cinco armas blancas, una carabina de aire comprimido, una pistola táser y una defensa de alambre y plomo.

Además, la investigación incluyó una línea específica por presunto blanqueo de capitales, lo que ha permitido intervenir 17 bienes inmuebles en distintas provincias andaluzas y bloquear 20 cuentas bancarias por un valor conjunto cercano a los dos millones de euros.

Uno de los datos más llamativos de la operación es que se ha detectado por primera vez en la provincia de Granada un laboratorio de “cocaína rosa”, una sustancia que ha ganado notoriedad en los últimos años dentro del mercado de las drogas sintéticas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado en rueda de prensa la magnitud de la infraestructura criminal desmantelada, no solo por la variedad de sustancias intervenidas, sino también por su capacidad económica, patrimonial y logística. En la misma línea, el general de Brigada jefe de la Zona de Andalucía de la Guardia Civil, Luis Ortega, ha explicado que el cabecilla contaba con antecedentes por tráfico de cocaína, no desarrollaba actividad laboral conocida y adoptaba medidas de seguridad “bastante elevadas”, lo que dificultó la investigación.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Loja.