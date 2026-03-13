Brecha de género en la Universidad de Córdoba: el nuevo alumnado femenino en Química y Bioquímica impulsa un ligero cambio de tendencia

La brecha de género sigue presente en la mayoría de las titulaciones de Universidad de Córdoba (UCO), aunque con algunas señales de cambio en carreras de ciencias como Química o Bioquímica, donde las mujeres comienzan a ganar terreno. Los datos de matrícula de la Universidad de Córdoba revelan que siguen existiendo carreras claramente feminizadas, otras muy masculinizadas y solo unas pocas donde la presencia de ambos se aproxima al equilibrio.

En este contexto, destacan como claramente feminizadas las titulaciones vinculadas a la educación, la salud y las humanidades, que concentran algunos de los porcentajes más altos de alumnado femenino. El caso más representativo es el Grado de Educación Infantil, donde las mujeres suponen 680 de los 742 estudiantes matriculados (91,6%) en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, y 216 de 231 (93,5%) en el centro de Magisterio Sagrado Corazón, lo que confirma el fuerte peso femenino en este ámbito.

Algo similar ocurre con otras titulaciones de esta facultad. Educación Social cuenta con 197 mujeres de 231 estudiantes (85,3%), mientras que en Psicología hay 212 alumnas de un total de 257 (82,5%). En el ámbito sanitario, el Grado en Enfermería también muestra una clara mayoría femenina, con 374 mujeres entre 463 estudiantes (80,8%), y en Veterinaria las mujeres alcanzan 728 de los 920 matriculados (79,1%).

Las humanidades también presentan una presencia femenina muy elevada. En Traducción e Interpretación hay 266 mujeres de 334 estudiantes (79,6%), mientras que en Estudios Ingleses son 183 de 241 (75,9%) y en Filología Hispánica, 97 de 127 (76,4%).

Las titulaciones técnicas, más masculinizadas

En el extremo contrario se sitúan varias titulaciones técnicas, especialmente las ingenierías, donde la presencia femenina continúa siendo muy reducida. En Ingeniería Informática solo hay 70 mujeres entre 539 estudiantes (13%), mientras que en Ingeniería Mecánica se contabilizan 55 mujeres de 378 (14,6%) y en Ingeniería Eléctrica, 33 de 225 (14,7%).

También destacan los casos de Ingeniería Electrónica Industrial, con 49 mujeres de 326 (15%), o Ingeniería Forestal, con 33 de 141 estudiantes (23,4%). Estas cifras muestran que las titulaciones técnicas siguen siendo uno de los ámbitos donde la desigualdad de género es más visible.

El nuevo Grado en Matemáticas y Filosofía arranca con 57 estudiantes y con una presencia femenina reducida: 15 mujeres, el 26,3 % del total. Este es el patrón que dibuja su primera promoción, que nace con una clara minoría femenina. En cambio, en el también nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética las mujeres representan 32 de los 45 estudiantes matriculados, un 71,1% del total.

Algunas titulaciones se acercan al equilibrio

Entre los grados con una distribución más equilibrada destacan algunos estudios donde la presencia de mujeres y hombres se aproxima al 50%. Uno de los ejemplos más claros es Fisioterapia, en la Facultad de Medicina y Enfermería, con 83 mujeres de 166 estudiantes, prácticamente la mitad del alumnado. También se acerca a la paridad el Grado de Turismo, con 73 mujeres de 147 matriculados.

Otros estudios muestran un reparto relativamente equilibrado, aunque con ligera mayoría femenina, como Ciencias Ambientales, donde hay 70 mujeres entre 130 estudiantes, o Cine y Cultura, con 133 mujeres de 232 matriculados.

Posible cambio de tendencia

El análisis del nuevo ingreso, es decir, de los estudiantes que comienzan sus estudios, también permite observar que en ciertas titulaciones técnicas empieza a verse una ligera mejora en el peso relativo de las mujeres que se matriculan ahora. En Ingeniería Forestal, por ejemplo, las mujeres representan 13 de los 45 estudiantes de nuevo ingreso (28%), una proporción algo mayor que la que se observa en el total del grado, donde son 33 de 141 (23%).

En otras titulaciones científicas también se observa una presencia relevante de mujeres entre quienes acceden por primera vez. En Química, 52 de los 74 estudiantes de nuevo ingreso son mujeres (70%), mientras que en Bioquímica son 39 de 53 (73%).

En cambio, en algunas carreras tradicionalmente feminizadas el peso femenino entre el alumnado que comienza es ligeramente menor que en el total del grado. En Historia del Arte, las mujeres representan 18 de los 32 estudiantes de nuevo ingreso (56%), una proporción inferior a la del conjunto del grado, donde son 71 de los 103 matriculados (68%).

En conjunto, los datos muestran que la Universidad de Córdoba reproduce un patrón ampliamente observado en el sistema universitario: las mujeres se concentran en mayor medida en estudios vinculados a la educación, la salud y las humanidades, mientras que las ingenierías y las titulaciones técnicas siguen estando dominadas por estudiantes varones.